Vajza e Angelina Jolie-t dhe Brad Pitt paraqet peticion për heqjen e mbiemrit të babait të saj
Vajza e Angelina Jolie-t dhe Brad Pitt, Zahara, ka vendosur të ndryshojë mbiemrin e saj.
Siç bëhet e ditur, 21-vjeçarja paraqiti një peticion në Gjykatën e Lartë të Los Angeles më 4 qershor për të hequr mbiemrin e babait të saj nga emri i saj i plotë, Zahara Marley Jolie-Pitt, dhe të përdoret vetëm si Zahara Marley Jolie, sipas dokumenteve të gjykatës të siguruara nga E! News.
Zahara nënshkroi peticionin më 28 prill, vetëm disa javë para se të diplomohej në Spelman College në Atlanta me një diplomë në psikologji.
Në ceremoninë e diplomimit më 17 maj, kur u thirr në skenë, ajo u prezantua vetëm me mbiemrin e nënës së saj.
Ajo nuk është e vetmja nga gjashtë fëmijët e ish-çiftit që ndërmerr një hap të tillë. Motra e saj më e vogël, Shiloh, kërkoi të njëjtin ndryshim pasi mbushi 18 vjeç në maj 2024.
Kërkesa e saj u miratua në gusht të atij viti, pasi ajo përmbushi detyrimin ligjor për të publikuar emrin e saj të ri në një gazetë lokale.
Muajin e kaluar, vëllai i tyre 24-vjeçar, Maddox, paraqiti një kërkesë të ngjashme për të hequr mbiemrin "Pitt". Edhe pse nuk dha një arsye, ai ka përdorur vetëm mbiemrin Jolie profesionalisht për njëfarë kohe, përfshirë si asistent regjisor në filmin fitues të çmimit Oscar në vitin 2025, "Couture".