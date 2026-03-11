"Ushtrim ndikimi", arrestohen dy persona në veri të Mitrovicës
Dy persona janë arrestuar nën dyshimin se kanë kryer veprën “Ushtrim ndikimi”.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të martën rreth orës 11:00, në veri të Mitrovicës.
Tutje thuhet se si prova materiale janë konfiskuar dy telefona dhe para të gatshme.
“Mitrovicë Veri / 10.03.2026 – 11:00. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë nën dyshimin se kanë kryer veprën e lartcekur. Si prova materiale janë konfiskuar dy telefona dhe para të gatshme. Me vendim të prokurorit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
