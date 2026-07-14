Ushtria ruse ekzekutoi qindra të burgosur lufte ukrainas - zbulohet rrëfimi prekës për njërin prej tyre
Një raport i OKB-së i muajit të kaluar përmendi 129 ekzekutime të verifikuara të të burgosurve të luftës ukrainas, me organizatën që dha alarmin vitin e kaluar për një "rritje të ndjeshme" të rasteve.
Në mesazhin e fundit që Lyudmyla Dubnytska mori nga burri i saj, ai i tha asaj se kishte të ngjarë të kapej nga forcat ruse.
Dy ditë më vonë, ajo e njohu trupin e tij në një video në mediat sociale të një grupi trupash të vrarë ukrainase.
Partneri i saj, Andriy Dubnytsky, është midis qindra të burgosurve të luftës që Kievi thotë se ushtria e Rusisë i ka ekzekutuar që kur nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë në vitin 2022.
Numri i saktë është i panjohur, duke ndryshuar sipas burimeve të ndryshme ukrainase dhe ndërkombëtare, por Kievi pretendon se ekzekutimet zbulojnë një politikë të qëllimshme nga Moska, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Dubnytsky ishte 25 vjeç kur u vra në shkurt 2024 ndërsa trupat ukrainase u tërhoqën nga Avdiivka, një epiqendër luftimesh në Ukrainën lindore, e kapur nga Rusia.
I plagosur gjatë një përpjekjeje për t'u tërhequr, ushtari nga brigada e 110-të qëndroi në pozicionin e tij me pesë shokë, katër prej të cilëve u plagosën gjithashtu.
Pavarësisht situatës së tmerrshme, ata shpresonin të evakuoheshin.
Kur ai e telefonoi gruan e tij më 15 shkurt, "ai ishte jashtëzakonisht nervoz dhe po qante", tha Dubnytska, 27 vjeçe, për agjencinë e lajmeve AFP.
Për të mbajtur lart moralin, çifti u zotua të kishte një djalë kur të ribashkoheshin, një vëlla/motër për vajzën e tyre të vogël.
Disa orë më vonë, ai i dërgoi asaj një mesazh duke thënë se ndoshta do të kapeshin. Pastaj, ai ndaloi së përgjigjuri.
Një video e publikuar nga media ukrainase zbulon se çfarë ka të ngjarë të ketë ndodhur më pas: bashkëluftëtari Ivan Zhytnyk po telefononte me video një të afërm kur një ushtar rus e urdhëroi të linte armët.
Dy ditë më vonë, Lyudmyla pa një video në mediat sociale ruse të pesë trupave të shtrirë në një pellg të ngrirë, të njollosur me gjak.
Ajo njohu tatuazhin e një kryqi në dorën e njërit prej burrave: burrit të saj.
Brigada e 110-të konfirmoi se disa trupa, përfshirë Dubnytsky dhe Zhytnyk, ishin vrarë, duke akuzuar forcat ruse për shkelje të një marrëveshjeje për t'i evakuuar ata.
Prokurorët ukrainas hapën një hetim për "të shtënat e të burgosurve të luftës ukrainas të paarmatosur".
Por incidenti nuk është i izoluar.
Disa zyrtarë ukrainas i thanë AFP-së se trupat ruse rritën shkallën e "ekzekutimeve" duke filluar nga viti 2023.
"Kjo rrjedh nga një politikë ruse që në mënyrë efektive ka inkurajuar dhe mundësuar krime të tilla, me komandantët që më pas lëshojnë urdhra për këtë qëllim", tha Andriy Atamantchuk, një zyrtar në Zyrën e Prokurorit të Përgjithshëm të Ukrainës që mbikëqyr çështjen e ekzekutimeve të të burgosurve të luftës.
Akuzat janë hedhur poshtë nga Moska. /Telegrafi/