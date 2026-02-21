Ushtria amerikane godit një anije në paqësorin lindor, tre të vrarë
Ushtria amerikane njoftoi se ka goditur një anije në Oqeanin Paqësor lindor, si pasojë e së cilës humbën jetën tre burra.
Operacioni u bë publik përmes një deklarate zyrtare në rrjetet sociale.
Administrata e presidentit amerikan, Donald Trump e paraqiti aksionin si një sukses në luftën kundër trafikut të drogës, duke theksuar përpjekjet për shkatërrimin e anijeve që dyshohen për përfshirje në tregtinë e paligjshme të narkotikëve në atë rajon.
Në një mesazh në rrjetin social X, ushtria deklaroi se anija “ishte e përfshirë në operacione të trafikut të narkotikëve”.
Detaje të tjera mbi identitetin e viktimave apo rrethanat e plota të operacionit nuk janë bërë ende publike.
Ndryshe, vrasjet e së premtes e çojnë në të paktën 148 numrin e viktimave nga sulmet e administratës Trump ndaj anijeve në Oqeanin Paqësor lindor dhe Detin e Karaibeve, në rreth 43 sulme të kryera nga ushtria amerikane që nga fillimi i shtatorit. /Telegrafi/