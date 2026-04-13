Universiteti thyen rekord botëror me 682 persona me kostume dinozaurësh
Një universitet në Alberta theu një rekord botëror Guinness duke mbledhur 682 persona me kostume dinozaurësh në festimin e 60-vjetorit të shkollës.
Universiteti i Calgary-t, ekipet sportive të të cilit njihen si Dinozaurët, mblodhi njerëz të veshur si dinozaurë të ndryshëm të shtunën jashtë Bibliotekës Digjitale të Familjes Taylor.
Grumbullimi i 682 dinozaurëve theu rekordin botëror Guinness për grumbullimin më të madh të njerëzve të veshur si dinozaurë, i cili ishte vendosur më parë nga 468 nga Qendra Shkencore dhe Akuariumi Cox në West Palm Beach, Florida, vitin e kaluar.
"Rekordi i vjetër është zhdukur", citohet të ketë thënë Ed McCauley, president dhe zv/kancelari i UCalgary-t, nga Calgary Herald.
"Ky është vetëm një shembull i shkëlqyer i Universitetit të Calgary-t dhe komunitetit tonë të Calgary-t që bashkohen për të vendosur një rekord botëror", shtoi ai.
Një gjyqtar i rekordeve botërore Guinness ishte në dispozicion për të verifikuar që rekordi ishte thyer zyrtarisht. /Telegrafi/
