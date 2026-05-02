Pse macet fërkojnë fytyrën me njerëzit?
Sjellja e maceve që fërkojnë fytyrën ose trupin e tyre me njerëzit nuk është thjesht gjest i rastësishëm, por një formë e rëndësishme komunikimi dhe lidhjeje sociale.
Sipas ekspertëve të sjelljes së kafshëve, kur një mace fërkon fytyrën e saj me një person, ajo lëshon feromone të veçanta, të njohura si F4. Këto substanca kimike shërbejnë si “shenja sociale” që macet i përdorin vetëm me individë që i konsiderojnë të besueshëm dhe pjesë të rrethit të tyre.
Ky proces ndihmon në krijimin e asaj që quhet “aroma e kolonisë”, një lloj identiteti i përbashkët me të cilin macet njohin anëtarët e familjes apo grupit të tyre. Në këtë mënyrë, kafsha e përfshin edhe njeriun në hapësirën e saj të sigurisë dhe besimit.
Sipas specialistëve të sjelljes së kafshëve, kjo është një nga shenjat më të qarta të afeksionit që një mace mund të tregojë ndaj pronarit të saj. Fërkimi nuk është vetëm kërkim vëmendjeje, por edhe një mënyrë për të komunikuar përkatësi dhe lidhje sociale.
Me fjalë të thjeshta, nëse macja juaj fërkohet me fytyrën tuaj, kjo do të thotë se ju ka pranuar si pjesë të “familjes së saj” dhe ju konsideron një partner të besuar.
Një gjest i vogël, por me kuptim të madh në botën e kafshëve shtëpiake.