Gruaja fiton lotarinë falë një bilete që e bleu gabimisht
Një grua nga Ohio bleu gabimisht biletën e gabuar të lotarisë dhe përfundoi duke fituar një çmim të madh prej 1,852,212 dollarësh.
Gruaja tha se bleu aksidentalisht një biletë prej 20 dollarësh në vend të asaj që donte.
Ajo vendosi ta mbante biletën, pasi kishte dëgjuar histori për "bileta të tjera gabimi" që rezultuan të ishin me fat.
Bileta e saj rezultoi të ishte fituese e një xhekpoti prej 1,852,212 dollarësh.
Fituesja tha se paratë e çmimit të saj do të shkojnë për të paguar shtëpinë dhe veturën e saj, për t'u kujdesur për faturat mjekësore dhe për të bërë investime. /Telegrafi/
