Qyteti më i vogël i Australisë është në shitje për vetëm 400,000 dollarë - dhe madje vjen me një pub, motel dhe restorant me katër yje
A keni ëndërruar ndonjëherë të drejtoni qytetin tuaj? Tani është shansi juaj, pasi një vendbanim i tërë në Australinë lindore është nxjerrë në shitje për më pak se çmimi i shumicës së shtëpive në Mbretërinë e Bashkuar.
I njohur si qyteti më i vogël i Australisë - për shkak të një popullsie prej vetëm dy personash - Cooladdi është i fshehur në Outback Queensland, më shumë se 800 kilometra në perëndim të Brisbane, dhe është në shitje për vetëm 400,000 dollarë australianë.
Ai madje vjen me një shtëpi në rrugë me katër dhoma gjumi, motel, dyqan të përgjithshëm, pub dhe një restorant me katër yje, transmeton Telegrafi.
Carol Yarrow dhe Jo Cornel janë dy banorët e mbetur në Cooladdi. Ato blenë Foxtrap Road House në vitin 2023 me një plan trevjeçar për t'i dhënë jetë të re qytetit, i cili ka kodin e vet postar.
Tani, kjo kohë pothuajse ka mbaruar. Dhe me Yarrow që planifikon të dalë në pension dhe Cornel që synon të zhvendoset, një individ me fat së shpejti mund të marrë çelësat e të gjithë qytetit - për çmimin e një shtëpie të shkëputur në verilindje të Anglisë.
Dhe në varësi të atij që blen Cooladdi-n, ata mund të kenë gjithashtu fuqinë për të riformësuar në mënyrë dramatike popullsinë lokale.
Becky Jeisman e Charleville Real Estate, e cila po e listonte qytetin, tha: "Aktualisht vetëm dy njerëz jetojnë në Cooladdi. Popullsia llogaritet në bazë të numrit të njerëzve që zotërojnë Foxtrap. Është qyteti, dhe nëse një grup prej katër personash e blejnë atë, atëherë popullsia do të dyfishohet".
Jesiman vëren se qyteti i përshtatet në mënyrë të përkryer grupeve të të rinjve, fëmijëve që nuk kanë fëmijë të lindur ose familjeve që kërkojnë një stil jetese jokonvencionale.
Megjithatë, kushdo që blen qytetin në thelb fiton titullin e 'kryetarit të bashkisë jozyrtare' të Cooladdi-t - një rol që vjen me shumë përgjegjësi.
Pronarëve të rinj do t'u kërkohet të shërbejnë vetëm si postier, shitës, dyqanxhi, recepsionist i motelit dhe kuzhinier i qytetit.
Yarrow i tha The Guardian: "Ushqimi dhe lokali janë ndoshta një nga punët kryesore; ne gjithashtu bëjmë punët e postës si pjesë e postës".
Megjithatë, ajo këmbëngul se është një rol i kënaqshëm, duke shtuar: "Gjithmonë kam gjetur se gjëja më e mirë është komuniteti vendas... njerëzit brenda një rrezeje prej rreth 70 km që kalojnë nëpër pronë".
Dikur një qendër hekurudhore e gjallë, Cooladdi mbështeti një popullsi vendase prej 270 banorësh me shkollën e vet, dyqanin e kasapëve dhe stacionin e policisë në kulmin e saj.
Por rënia e qytetit filloi kur linja hekurudhore u zgjat deri në Quilpie në vitin 1917. Ai shpejt u shndërrua në një qytet fantazmë pasi trenat e pasagjerëve u ndalën zyrtarisht në vitin 1967.
Ndërsa trenat anashkaluan qytetin dhe industria lokale e deleve u tkurr, shkolla u mbyll dhe banorët u larguan, duke detyruar shërbimet dhe vendet e punës të zhdukeshin.
Edhe pse shumë gjëra kanë ndryshuar gjatë dekadave, Cooladdi - i njohur zyrtarisht si qyteti më i vogël i Australisë - ende ka një numër të habitshëm lehtësish për një vend kaq të largët.
Përveç Roadhouse me katër dhoma gjumi, ai krenohet me një motel, një dyqan të përgjithshëm, një pub dhe madje edhe një restorant me katër yje - i mbajtur i hapur për t'iu përshtatur fluksit të vazhdueshëm të trafikut nga qytete të mëdha si Charleville, një komunitet fqinj me 3,000 banorë vetëm 55 minuta më poshtë rrugës. /Telegrafi/