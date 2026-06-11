Pritjet e migrimit: Çifti u mëson zogjve të emigrojnë në Spanjë duke fluturuar 1,600 milje përkrah tyre në një paraglajd
Një foto e vlerësuar me çmime ka zbuluar se si një çift i mësoi një tufe zogjsh të emigronin në Spanjë duke fluturuar 1,615 milje përkrah tyre në një paraglajd.
Helena Wehner dhe Johannes Fritz janë pjesë e një grupi austriak për ruajtjen e natyrës të njohur si Waldrappteam, i cili është i përkushtuar për të sjellë Ibisin Verior Tullac në Evropë, transmeton Telegrafi.
Zogjtë e rrezikuar rriten në Gjermani dhe më pas detyrohen të emigrojnë në jug për dimër, në mënyrë që të jetë mjaftueshëm ngrohtë që ata të mbijetojnë.
Instinkti natyror migrator i Ibisit Verior Tullac humbi kur u zhduk në Evropë më shumë se 400 vjet më parë, kështu që studiuesve u është dashur t'u mësojnë fizikisht atyre se si të kthehen.
Tufa nguliti gjurmë te çifti, ku ata formuan një lidhje të menjëhershme, dhe lidhja e tyre ishte aq e fortë sa ata ndoqën me dëshirë fluturaken dhe u udhëzuan me thirrje dhe britma.
Një imazh mahnitës tregon 36 zogjtë që fluturojnë mbi fushat e jugut të Spanjës në Andaluzi, në një udhëtim që zgjati 50 ditë.
Fotografia është bërë në vitin 2024 nga Gunnar Hartmann dhe zogjtë e vegjël u çelën në prill në Rosegg, Austri përpara se të kalonin tre muaj në një kamp stërvitjeje në Taching am See, përtej kufirit në Bavari, ku u mësuan të ndiqnin një mikrodritë në ajër.
Hartmann, një student i BioGeoSciences në Universitetin e Koblenzit, tha: "Zogjtë janë të ngulitur nga prindërit e tyre kujdestarë që nga dy javët e para të jetës, duke krijuar një lidhje shoqërore aq të fortë sa ata do t'i ndjekin ata me siguri për mijëra kilometra. Imazhi u kap në një mëngjes mjaft të ftohtë shtatori në Jaén, Spanjën jugore, gjatë fazës së fundit të udhëtimit tonë. Në mëngjesin specifik që bëra foton, atmosfera ishte mjaft e tensionuar sepse zogjtë kishin luftuar me motivimin".
Grupit iu deshën vetëm pak se dy muaj për të përfunduar udhëtimin, i cili filloi në gusht dhe përfundoi në tetor.
Më pas, ata u mbajtën në një kafaz zogjsh para se të liroheshin, në mënyrë që të aklimatizoheshin. Më pas, ata do të kthehen në Gjermani për t'u çiftëzuar pasi të kenë arritur pjekurinë seksuale.
Ibisët Veriorë Tullacë janë ndër zogjtë më të rrallë në botë, pasi u gjuajtën deri në zhdukje në Evropë më shumë se 400 vjet më parë.
Që zogjtë shtegtarë të mbijetojnë në natyrë, ata duhet të fluturojnë në jug në vjeshtë mbi Alpet e rrezikshme Austriake drejt vendeve të ngrohta të ushqyerjes së Italisë.
Por ndryshimi i klimës ka bërë që termalet mbi Alpe të mos jenë aq të forta sa t'u lejojnë atyre të kalojnë malet, duke e çuar ekipin të ndryshojë destinacionin në Spanjë. /Telegrafi/