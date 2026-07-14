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Shpërthime dhe zjarr janë raportuar në Bashkortostan të Rusisë pas një sulmi me dron në rafinerinë e naftës Gazprom Neftekhim Salavat, e cila ndodhet rreth 1,400 km larg kufirit ukrainas.

Exilenova+ tha se rafineria e Gazprom Neftekhim Salavat ishte goditur. Banorët vendas raportuan sulme të shumta në mediat sociale.

Shpërthime u raportuan gjithashtu në qytetin rus të Gelendzhik në Krai Krasnodar, ku shpërtheu një zjarr i madh, transmeton Telegrafi.

Më 18 shtator 2025, dronët me rreze të gjatë veprimi të operuar nga Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës goditën fabrikën petrokimike Gazprom Neftekhim Salavat në Bashkortostanin e Rusisë, duke mbuluar një distancë prej 1,400 kilometrash.

Informacioni i hershëm tregonte se dronët kishin goditur njësinë ELOU-AVT-4 - zemrën e fabrikës.

Më 24 shtator 2025, dronët e operuar nga Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës kryen një tjetër sulm në uzinën e Gazprom Neftekhim Salavat. /Telegrafi/


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