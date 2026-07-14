Ukrainasit sulmojnë rafinerinë ruse Gazprom, 1,400 kilometra larg kufirit
Shpërthime dhe zjarr janë raportuar në Bashkortostan të Rusisë pas një sulmi me dron në rafinerinë e naftës Gazprom Neftekhim Salavat, e cila ndodhet rreth 1,400 km larg kufirit ukrainas.
Exilenova+ tha se rafineria e Gazprom Neftekhim Salavat ishte goditur. Banorët vendas raportuan sulme të shumta në mediat sociale.
Shpërthime u raportuan gjithashtu në qytetin rus të Gelendzhik në Krai Krasnodar, ku shpërtheu një zjarr i madh, transmeton Telegrafi.
Më 18 shtator 2025, dronët me rreze të gjatë veprimi të operuar nga Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës goditën fabrikën petrokimike Gazprom Neftekhim Salavat në Bashkortostanin e Rusisë, duke mbuluar një distancë prej 1,400 kilometrash.
Informacioni i hershëm tregonte se dronët kishin goditur njësinë ELOU-AVT-4 - zemrën e fabrikës.
Më 24 shtator 2025, dronët e operuar nga Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës kryen një tjetër sulm në uzinën e Gazprom Neftekhim Salavat. /Telegrafi/
🔥 Gazprom Neftkhim Salavat in Bashkortostan is on fire after an attack by the Ukrainian Armed Forces.
This is one of the largest oil refining complexes in the Russian Federation with a capacity of 10 million tons of raw material per year. It combines oil refining, large-scale… pic.twitter.com/PDSjfeJqnh
— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) July 14, 2026
Another angle of the burning refinery in Salavat, Bashkortostan, currently Russia.
The facility is operated by Gazprom and annually processes 10 million tons of oil products. pic.twitter.com/TkjNsyEShe
— (((Tendar))) (@Tendar) July 14, 2026