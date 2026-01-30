Ukrainasit shkatërrojnë sistemin raketor kinez të përdorur nga rusët
Anëtarët e Shërbimit Shtetëror Kufitar të Ukrainës dhe Forcave të Mbrojtjes kanë shkatërruar një sistem lëshimi raketash të shumëfishta Tipi 63 të prodhuar në Kinë, i cili përdorej nga forcat ruse, në frontin jugor.
Shërbimi Shtetëror Kufitar njoftoi se ekipet e dronëve gjetën dhe goditën një sistem të Tipit 63 që forcat ruse ishin përpjekur ta fshihnin.
Goditja u pasua nga një shpërthim.
Sipas të dhënave, ky është një sistem i prodhuar në Kinë.
Ndryshe, së bashku me skepticizmin nëse Vladimir Putin ka rënë dakord të ndalojë së synuari infrastrukturën energjetike të Ukrainës për një javë, Volodymyr Zelensky ka reaguar ndaj raportimeve se është ftuar në Moskë nga presidenti rus.
Ai thotë se është gati për “çdo format” të samitit të liderëve, por jo për një që zhvillohet në Moskë, duke e quajtur një veprim të tillë “të pamundur”.
Zelensky tha se nuk do të takohej me Putinin as në Bjellorusi, një vend me lidhje të forta me Kremlinin. /Telegrafi/