Ukrainasit shkatërrojnë me Flamingo fabrikën ruse të raketave, publikohen pamjet e sulmit
Një video që qarkullon në kanalet e mediave sociale ruse dhe ukrainase tregon momentin kur një raketë ukrainase FP-5 "Flamingo" goditi një fabrikë raketash në Votkinsk, më shumë se 800 milje larg kufirit.
Flamingo është një raketë ukrainase me rreze të gjatë veprimi e prodhuar në vend, dhe Kievi po kërkon të rrisë në mënyrë drastike prodhimin e saj në mënyrë që të mos mbështetet aq shumë në bindjen e aleatëve për të ofruar armë të ngjashme.
Ukraina e sheh aftësinë për të goditur rregullisht objektiva thellë në Rusi si çelës për të rritur presionin mbi Kremlinin për t'i dhënë fund pushtimit të saj në shkallë të plotë, tani në vitin e tij të pestë, transmeton Telegrafi.
Pamjet e kamerave të sigurisë u ndanë për herë të parë në Telegram nga një kanal në gjuhën ruse i quajtur "Spy Dossier".
Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës tha të shtunën se kishte goditur fabrikën e Votkinsk me një FP-5.
Ata thanë se fabrika përdoret për të prodhuar raketa balistike, duke përfshirë Yars, Bulava, Iskander-M dhe Kinzhal.
"Një zjarr u regjistrua në ambientet e objektit. Rezultatet po sqarohen", tha shtabi i përgjithshëm.
Videot e mëparshme që dolën nga Votkinsk treguan pasojat e sulmit ukrainas.
Imazhet satelitore të ndara nga analistët ushtarakë ukrainas CyberBoroshno treguan dëmin e shkaktuar në fabrikën e Votkinskut në fotot para dhe pas. /Telegrafi/
‼️There are expert opinions that this strike might be able to stop Iskander missiles production for about six months.
The moment of a Flamingo missile striking the Votkinsk plant in Udmurtia region of Russia. https://t.co/gIYNgFJVPs pic.twitter.com/ZcCd0YTxp6
