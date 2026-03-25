Ukrainasit shkatërrojnë akullthyesin e FSB-së
Forcat ukrainase kanë dëmtuar një akullthyes ushtarak rus në portin e Vyborgut në Detin Baltik, gjatë një sulmi masiv gjatë natës, raportoi Shtabi i Përgjithshëm më 25 mars.
Sulmi është sulmi i parë i njohur i suksesshëm ndaj anijes ushtarake ruse në Detin Baltik, pothuajse 1,000 kilometra larg territorit ukrainas, transmeton Telegrafi.
Anija, e identifikuar nga Shtabi i Përgjithshëm si akullthyesja patrulluese "Pruga", e operuar nga krahu i rojeve kufitare të policisë sekrete FSB të Rusisë, ishte ankoruar në kantierin detar të qytetit kur u godit, tha Shtabi i Përgjithshëm.
Fotografitë që thuhet se janë bërë dhe janë postuar në Telegram, tregojnë një anije të bardhë të përmbysur në anë midis anijeve të tjera më të mëdha të ankoruara në port.
Sipas Shtabit të Përgjithshëm, Pruga, që i përket një klase anijesh të ndërtuara në kantierin detar të njohur si Projekti 23550, është në gjendje të funksionojë si akullthyes dhe si një anije luftarake e rregullt ushtarake.
Sipas medias detare ruse Paluba, një anije e tillë kushton rreth 18 miliardë rubla (222 milionë dollarë).
Sulmi ndodhi gjatë një sulmi masiv më të gjerë me dronë ukrainas në territorin rus, me ministrinë e Mbrojtjes të vendit që raportoi 389 dronë ukrainas të rrëzuar në mbi 13 rajone ruse, si dhe Krimenë e pushtuar. /Telegrafi/