Ukrainasit publikojnë pamjet kur droni rus rrëzohet nga aeroplani F-16
Një video e ndarë nga forcat ajrore të Ukrainës vonë të dielën, kapi shpërthimin në ajër të një droni rus Shahed 136 pasi u qëllua nga një F-16.
Pamjet ofruan një pamje të rrallë dhe të qartë të përleshjeve ajër-ajër që tani janë të zakonshme në të gjithë hapësirën ajrore ukrainase.
Po atë ditë, një sulm i veçantë me dron rus vrau një nënë dhe fëmijën e saj të vogël, transmeton Telegrafi.
Fluturakja pa pilot e ndërtuar nga Irani, e njohur edhe si Geran-2, është arma më ‘efektive’ nga ana e kostos e Rusisë në luftën e saj të rraskapitëse.
Me një kosto prodhimi prej rreth 35,000 dollarësh për njësi, droni Shahed i lejon Rusisë të nisë sulme thellë në territorin ukrainas nga larg, duke kursyer fuqinë e saj njerëzore në rënie.
Për Ukrainën, dronët Shahed janë të kushtueshëm për t'u kapur me raketa dhe rrisin rreziqet për pilotët e ushtrisë dhe të forcave ajrore, që përpiqen t'i kapin ato në distanca më të afërta.
Dronët kanë terrorizuar popullsinë civile të Ukrainës për më shumë se tre vjet.
Videoja e ndarë nga komanda e forcave ajrore të Ukrainës u filmua nga niveli i tokës dhe tregon një dron të vetëm Shahed që fluturon sipër kokës. Gumëzhima e lartë e helikës së tij dëgjohet përpara se droni të shfaqet në pamje.
Droni duket se shkakton panik tek kalimtarët, por shpërthen në qiell disa sekonda më vonë ndërsa F-16 ukrainas kryen një përgjim të suksesshëm.
Pamjet filmike kapin tingullin e topit automatik M61A1 Vulcan të aeroplanit dhe motorit të tij ndërsa ai fluturon larg. /Telegrafi/