Ukraina publikon pamjet e rrëzimit të aeroplanit luftarak rus Su-35
Ushtria ukrainase ka publikuar një video që tregon mbetjet e djegura të aeroplanit luftarak rus Su-35, të cilin Forcat Ajrore të Ukrainës e rrëzuan më 8 korrik mbi vijën e frontit në lindje të vendit.
"Aeroplani luftarak rus Su-35 vazhdon të digjet në zonën e përgjegjësisë së Korpusit të Tretë të Ushtrisë", thuhet në njoftimin e ushtrisë ukrainase.
Sipas kanaleve propagandistike ruse në Telegram, piloti arriti të katapultohej dhe t’i mbijetonte rrëzimit.
Burimet ruse pretendojnë se ai më pas u kthye në pozicionet nën kontrollin e forcave ruse.
Ndërkohë, kanali Soniashnyk në Telegram, i lidhur me Forcat Ajrore të Ukrainës, njoftoi se në përplasjen ajrore u detyrua të braktiste aeroplanin një pilot rus me përvojë të madhe. Sipas këtij kanali, ai konsiderohej një problem serioz për forcat mbrojtëse ukrainase në këtë pjesë të frontit.
Su-35 është një nga aeroplanët më modernë në përbërje të Forcave Ajrore dhe Hapësinore të Rusisë.
Rusia i përdor rregullisht këta aeroplanë për të shoqëruar bombarduesit luftarakë Su-34, të cilët kryejnë sulme intensive me bomba ajrore të drejtuara ndaj pozicioneve ukrainase dhe qyteteve pranë vijës së frontit. /Telegrafi/