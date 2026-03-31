Ukraina nënshkruan marrëveshje 10-vjeçare për mbrojtje me prodhuesin e armëve Bullgarinë
Ukraina nënshkroi një marrëveshje 10-vjeçare mbrojtjeje me Bullgarinë, një prodhues i madh armësh, që mbulon prodhimin e dronëve dhe armëve të tjera, njoftoi të hënën presidenti Volodymyr Zelensky.
Udhëheqësi ukrainas tha se ishte "shumë i kënaqur" me marrëveshjen, të nënshkruar gjatë një vizite në Kiev nga kryeministri i përkohshëm i Bullgarisë, Andrey Gyurov.
Marrëveshja mbulon "prodhimin e përbashkët, në territorin e vendeve tona, të llojeve të ndryshme të armëve, përfshirë dronët", ka thënë Zelensky në një konferencë për shtyp, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kohëzgjatja e marrëveshjes duhet të bëjë të mundur "sistematizimin" e bashkëpunimit të sigurisë, tha Zelensky, në veçanti duke mbajtur hapin me ritmin e shpejtë të ndryshimit teknologjik në dronë, një armë kyçe në luftën e Ukrainës kundër pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë.
Bullgaria, tani anëtare e NATO-s dhe BE-së, ishte pjesë e bllokut komunist gjatë Luftës së Ftohtë dhe për dekada prodhoi municione dhe armë sipas standardeve sovjetike, të cilat përdoren edhe nga ushtria ukrainase.
Sipas të dhënave qeveritare, gati 4% e PBB-së së Bullgarisë vjen nga industria e mbrojtjes, e cila ka lulëzuar që kur Rusia filloi luftën në Ukrainë në vitin 2022.
Sofja ka dërguar sasi të mëdha armësh në Kiev dhe Gyurov e përshëndeti marrëveshjen e re si "rezultat të një përgatitjeje të gjatë".
"Ky nuk është thjesht një formalitet, por një angazhim i përbashkët për sigurinë tonë euroatlantike", tha ai në konferencën për shtyp së bashku me Zelenskyn.
Të dy udhëheqësit thanë gjithashtu se po punojnë së bashku për krijimin e një korridori gazi, të quajtur Korridori Vertikal i Gazit, për të lidhur Greqinë me disa vende në Evropën Juglindore. /Telegrafi/