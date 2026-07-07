ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Ukraina ka goditur tetë cisterna të dyshuara të flotës në hije ruse brenda një nate të vetme, tha një zyrtar i lartë ushtarak.

Sulmet ndodhën gjatë natës në Detin e Azovit dhe erdhën ndërsa Ukraina vazhdon të godasë infrastrukturën e naftës së Rusisë - si në aspektin e kapacitetit të saj të rafinimit ashtu edhe të aftësisë së saj për të eksportuar.

Është nata e dytë radhazi që anijet që transportonin naftë u goditën nga dronë ukrainas, me dy të goditur një natë më parë, transmeton Telegrafi.

Duke postuar në Telegram, Robert 'Madyar' Brovdi, komandant i forcave të sistemeve pa pilot të Ukrainës, tha se një grup prej tetë cisternash të flotës në hije u sulmuan dhe u vunë në zjarr.

Aleatët e NATO-s do të investojnë 40 miliardë dollarë në teknologjinë kundër dronëve në pesë vitet e ardhshme

Ai tha se "sanksionet nga qielli" i kishin lënë rezervuarët e karburantit të dëmtuar rëndë dhe të djegur.

"Beteja për benzinë për Krimenë në Detin e Azovit vazhdon", shtoi ai.

Madyar aludoi gjithashtu për sulme të mëtejshme në termocentralet dhe logjistikën e Krimesë - objektiva të tjera të shpeshta për ushtritë e tij të dronëve, por nuk dha detaje. /Telegrafi/

- YouTube www.youtube.com

Evropa Nga Bota Botë