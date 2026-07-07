Ukraina godet tetë tankerë rusë të 'flotës në hije' brenda një nate të vetme
Ukraina ka goditur tetë cisterna të dyshuara të flotës në hije ruse brenda një nate të vetme, tha një zyrtar i lartë ushtarak.
Sulmet ndodhën gjatë natës në Detin e Azovit dhe erdhën ndërsa Ukraina vazhdon të godasë infrastrukturën e naftës së Rusisë - si në aspektin e kapacitetit të saj të rafinimit ashtu edhe të aftësisë së saj për të eksportuar.
Është nata e dytë radhazi që anijet që transportonin naftë u goditën nga dronë ukrainas, me dy të goditur një natë më parë, transmeton Telegrafi.
Duke postuar në Telegram, Robert 'Madyar' Brovdi, komandant i forcave të sistemeve pa pilot të Ukrainës, tha se një grup prej tetë cisternash të flotës në hije u sulmuan dhe u vunë në zjarr.
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Ai tha se "sanksionet nga qielli" i kishin lënë rezervuarët e karburantit të dëmtuar rëndë dhe të djegur.
"Beteja për benzinë për Krimenë në Detin e Azovit vazhdon", shtoi ai.
Madyar aludoi gjithashtu për sulme të mëtejshme në termocentralet dhe logjistikën e Krimesë - objektiva të tjera të shpeshta për ushtritë e tij të dronëve, por nuk dha detaje. /Telegrafi/
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