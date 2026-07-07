Aleatët e NATO-s do të investojnë 40 miliardë dollarë në teknologjinë kundër dronëve në pesë vitet e ardhshme
Mark Rutte ka bërë një numër njoftimesh të tjera mbrojtëse në forumin e industrisë mbrojtëse të NATO-s në Ankara.
Ndër më tërheqëset, Sekretari i Përgjithshëm konfirmon se anëtarët e aleancës do të investojnë më shumë se 40 miliardë dollarë në aftësitë kundër dronëve gjatë pesë viteve të ardhshme.
Lufta me dronë tani dominon luftën në Ukrainë, me Moskën dhe Kievin që qëllojnë qindra dronë ndaj njëri-tjetrit çdo ditë, transmeton Telegrafi.
Forca ajrore e Ukrainës tha se 351 dronë u qëlluan nga Rusia drejt Ukrainës të dielën në mbrëmje, ndërsa zyrtarët rusë thanë se më shumë se 430 dronë u lëshuan në drejtimin tjetër drejt rajonit të Moskës mbrëmë.
Anëtarët e NATO-s janë përballur gjithashtu shpesh me ndërhyrje të dronëve rusë në hapësirën e tyre ajrore gjatë luftës.
Muajin e kaluar, avionët luftarakë nga misioni i policimit ajror Baltik të NATO-s qëlluan një dron mbi Letoni "si rezultat i luftës elektromagnetike ruse". /Telegrafi/