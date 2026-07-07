NATO do të blejë aeroplanë dhe flota të reja dronësh mbikëqyrës
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka njoftuar se NATO do të blejë disa lloje të reja aeroplanësh mbrojtës.
Aleanca do të blejë 10 aeroplanë mbikëqyrës Saab Globaleye për të zëvendësuar flotën e saj aktuale të vjetër të Sistemit të Paralajmërimit dhe Kontrollit Ajror (AWACS), tha sekretari i përgjithshëm në një forum të industrisë së mbrojtjes në Ankara.
Pesë dronë mbikëqyrës Triton në lartësi të madhe, të prodhuar nga Northrop Grumman, do t'i shtohen gjithashtu flotës së NATO-s për herë të parë, transmeton Telegrafi.
Shtetet anëtare Norvegjia, Finlanda, Gjermania dhe Danimarka do të nënshkruajnë një letër qëllimi për blerjen, thotë Rutte.
Një flotë strategjike transporti ajror e avionëve Airbus A400M do të lançohet nga aleanca. /Telegrafi/