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Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka njoftuar se NATO do të blejë disa lloje të reja aeroplanësh mbrojtës.

Aleanca do të blejë 10 aeroplanë mbikëqyrës Saab Globaleye për të zëvendësuar flotën e saj aktuale të vjetër të Sistemit të Paralajmërimit dhe Kontrollit Ajror (AWACS), tha sekretari i përgjithshëm në një forum të industrisë së mbrojtjes në Ankara.

Pesë dronë mbikëqyrës Triton në lartësi të madhe, të prodhuar nga Northrop Grumman, do t'i shtohen gjithashtu flotës së NATO-s për herë të parë, transmeton Telegrafi.

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Shtetet anëtare Norvegjia, Finlanda, Gjermania dhe Danimarka do të nënshkruajnë një letër qëllimi për blerjen, thotë Rutte.

Një flotë strategjike transporti ajror e avionëve Airbus A400M do të lançohet nga aleanca. /Telegrafi/

Nga BotaBotë