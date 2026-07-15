Ukraina godet 17 nga 20 anijet e flotës ruse në hije në Detin e Zi
Operatorët ukrainas të dronëve kanë goditur 17 nga 20 tankerët e flotës hije të Rusisë në Detin e Azovit gjatë natës mes 14 dhe 15 korrikut.
Kjo është bërë e ditur nga komandanti i ushtrisë ukrainase Rober “Magyar Brovdi”, transmeton Telegrafi.
Madje publikuan pamjet e sulmit mbi tankerët rusë që u goditën nga fluturaket pa pilot.
Kjo nuk është hera e parë që ukrainasit synojnë tankerët rusë në Detin Azov që shërbejnë si logjistikë për trupat ruse në fushëbetejë në Ukrainë.
Madje së fundmi cak i vazhdueshëm i sulmuesve me dronë ishin rafineritë ruse thellë brenda territorit rus që u goditën dhe detyruan autoritetet të ndalin prodhimin. /Telegrafi/
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MAGYAR 🇺🇦
14.07.26 pic.twitter.com/EOnI8bzfUa
— 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) July 14, 2026
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