Ukraina do të mbajë zgjedhje vetëm pasi të ketë garantuar sigurinë dhe armëpushimin në fuqi, thotë Zelensky
Ukraina do të mbajë zgjedhje vetëm pasi të ketë garantuar sigurinë dhe një armëpushim me Rusinë, tha presidenti Volodymyr Zelensky të mërkurën, duke kundërshtuar sugjerimet se ai po planifikonte të organizonte votime të reja nën presionin e SHBA-së.
"Ne do të kalojmë në zgjedhje kur të jenë në fuqi të gjitha garancitë përkatëse të sigurisë. Gjithmonë kam thënë se çështja e zgjedhjeve ngrihet nga partnerë të ndryshëm. Vetë Ukraina nuk e ka ngritur kurrë atë," tha Zelensky në një bisedë në WhatsApp me gazetarët të mërkurën.
"Por sigurisht që jemi gati për zgjedhje. Thashë se është shumë e thjeshtë për t'u bërë. Bëni një armëpushim, do të ketë zgjedhje. Së pari vjen siguria, pastaj politika", shtoi ai.
Sipas kushtetutës së Ukrainës, mbajtja e zgjedhjeve kombëtare ndërsa vendi është nën gjendje ushtarake është e paligjshme, transmeton Telegrafi.
Detyrohet të shpallet gjendja ushtarake në të gjithë vendin më 24 shkurt 2022, ditën kur Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë.
Forcat ruse po pushtojnë gjithashtu pjesë të territorit ukrainas, duke e bërë të pamundur votimin. Nëse edhe Rusia pranon, mund të jetë e mundur të "përfundojnë armiqësitë deri në verë", shtoi Zelensky.
Financial Times raportoi më parë se Ukraina po shqyrtonte mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale brenda tre muajve të ardhshëm, pasi u vu nën presion nga Uashingtoni.
Zelensky ka thënë vazhdimisht se Ukraina mund të mbajë zgjedhje pasi të nënshkruhet një marrëveshje paqeje me Rusinë, por kohët e fundit ka sinjalizuar gatishmëri për një votim të shpejtë si pjesë e një plani amerikan për t'i dhënë fund luftës.
Ai gjithashtu ka thënë se çdo marrëveshje që përfshin dhënien e territorit Moskës duhet të vihet në një referendum.
Zelensky, një ish-komedian i cili luajti një president të trilluar në televizionin ukrainas para se të kandidonte për detyrë, u zgjodh në vitin 2019 për një mandat pesëvjeçar.
Rusia ka vënë në dyshim vazhdimisht legjitimitetin e Zelensky pas vitit 2024, kur ky mandat do të kishte skaduar.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha në dhjetor se Ukraina "është në pikën ku nuk është më demokraci" dhe përsëriti kritikat e tij ndaj Zelensky, duke argumentuar se qeveria e tij po përdor luftën për të shmangur thirrjen e një votimi.
Autoritetet ukrainase kanë thënë vazhdimisht se mbështesin një votim të ri, i cili do të vinte në provë popullaritetin e Zelensky-t dhe menaxhimin e tij të përpjekjeve të luftës dhe bisedimeve të paqes, por theksojnë ndërlikimet logjistike të këtij veprimi, ndërsa vendi sulmohet çdo ditë nga raketa dhe dronë, ndërsa ushtarët me të drejtë vote mbeten të vendosur në vijën e parë të frontit.
Ekzistojnë një numër pengesash praktike për mbajtjen e një votimi, të tilla si siguria gjatë çdo fushate dhe votimi dhe çfarë të bëhet me miliona refugjatë ukrainas të detyruar të dalin jashtë vendit.
Miliona të tjerë janë zhvendosur brenda vendit, ndërsa qindra mijëra jetojnë nën pushtimin rus. Por sondazhet tregojnë pak oreks midis publikut ukrainas për një votim gjatë luftës. /Telegrafi/