Ujku bllokohet nën urë në Itali, ndërhyjnë zjarrfikësit për ta shpëtuar
Zjarrfikësit në Itali i dolën në ndihmë një ujku të bllokuar nën një urë në Kanalin e Milanit, pranë Veronës.
Brigada e Zjarrfikësve të vendit ndau një video që tregonte zjarrfikësit duke punuar për të shpëtuar ujkun e bllokuar nën urë, me ndihmën e policisë lokale dhe stafit veterinar nga Autoriteti Lokal i Shëndetit.
Ujku u transportua përsëri në breg dhe u dërgua në Qendrën e Rimëkëmbjes së Kafshëve të Egra, ku do të marrë kujdes veterinar përpara se të lirohet përsëri në natyrë. /Telegrafi/
Aveva trovato rifugio sul pilone di una passerella, dopo esser finita in un canale artificiale: salvata dai #vigilidelfuoco una lupa in pericolo a S. Giovanni Lupatoto.
Una volta sedata, la squadra in assetto di soccorso fluviale ha recuperato l’animale per poi affidarlo ai… pic.twitter.com/Twxne5G8EQ
— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 4, 2026
