Zjarrfikësit në Itali i dolën në ndihmë një ujku të bllokuar nën një urë në Kanalin e Milanit, pranë Veronës.

Brigada e Zjarrfikësve të vendit ndau një video që tregonte zjarrfikësit duke punuar për të shpëtuar ujkun e bllokuar nën urë, me ndihmën e policisë lokale dhe stafit veterinar nga Autoriteti Lokal i Shëndetit.

Ujku u transportua përsëri në breg dhe u dërgua në Qendrën e Rimëkëmbjes së Kafshëve të Egra, ku do të marrë kujdes veterinar përpara se të lirohet përsëri në natyrë. /Telegrafi/



