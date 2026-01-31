UFC në Shtëpinë e Bardhë? Trump thotë se po ndërtohet një stadium prej 100,000 vendesh
Ngjarja shumë e pritur e UFC-së para Shtëpisë së Bardhë mund të ketë arritur një nivel tjetër.
Sipas Presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ky event i UFC-së do të përfshijë një stadium përpara Shtëpisë së Bardhë, i cili do të ketë kapacitet deri në 100,000 persona.
Trump nuk dha detaje të tjera rreth strukturës së propozuar, por me më pak se pesë muaj deri në zhvillimin e eventit, ndërtimi mund të duhet të fillojë së shpejti.
Të premten, Trump foli me gazetarët për të njoftuar se Washington D.C. do të presë gjithashtu një garë IndyCar në rrugët e qytetit këtë gusht.
Ky event shtohet në festimet e përgjithshme për 250-vjetorin e Amerikës këtë verë, dhe kjo e nxiti Trumpin të përmendë ngjarjen e UFC-së para Shtëpisë së Bardhë dhe planet për të ndërtuar një stadium me 100,000 vende.
“As you know, the UFC is going to take place — right in front of the White House. They are literally building a stadium. We will have more than 100,000 spectators. I think it will set a… pic.twitter.com/ofUpBXhD9x
— NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2026
“UFC po vjen, siç e dini, përpara Shtëpisë së Bardhë. Ata po ndërtojnë, në kuptimin e plotë të fjalës, një stadium. Do të kemi mbi 100,000 njerëz”, ka deklaruar Trump.
Nëse kjo do të ndodhë vërtet, do të ishte diçka e jashtëzakonshme. Mos harrojmë se CEO i UFC-së, Dana White, tashmë ka konfirmuar se organizata do të vendoset në një park pranë për të pritur 85,000 tifozë të UFC-së.
White dhe ekipi i tij po përpiqen të “pushtojnë” Washington D.C.-në dhe t’i japin adhuruesve të sporteve luftarake një përvojë që nuk do ta harrojnë, sidomos duke pasur parasysh se vetë eventi i UFC-së para Shtëpisë së Bardhë do të jetë vetëm me ftesa./Telegrafi/