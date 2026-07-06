UEFA del kundër vendimit të FIFA-s për kartonin e kuq të Balogun: U kalua një vijë e kuqe
UEFA ka reaguar ashpër ndaj vendimit të FIFA-s për të pezulluar zbatimin e dënimit me një ndeshje të Folarin Balogun, duke e cilësuar atë si një precedent të rrezikshëm që cenon integritetin e futbollit.
Në një deklaratë zyrtare, shtëpia e futbollit evropian thekson se pezullimi automatik pas një kartoni të kuq është një rregull i qartë dhe nuk mund të interpretohet apo të ndryshohet gjatë zhvillimit të një turneu.
“Vendimi i djeshëm për të pezulluar për një periudhë prove prej një viti zbatimin e pezullimit automatik me një ndeshje pas kartonit të kuq të dhënë për Folarin Balogun kaloi një vijë të kuqe”.
“Futbolli, si çdo sport tjetër, mbështetet te rregullat, të cilat janë baza e një gare të drejtë, të ndershme dhe transparente. Ndonjëherë rregullat janë të hapura për interpretim. Në këtë rast, jo”.
“Pezullimi automatik minimal me një ndeshje pas një kartoni të kuq nuk është një opsion diskrecional dhe nuk kërkon vendimin e një organi kompetent për të hyrë në fuqi. Është një parim i përfshirë në rregullore, që nuk mund t’i nënshtrohet përjashtimeve, aq më pak në mes të një turneu ku disa lojtarë të tjerë kanë qenë në të njëjtën situatë dhe e kanë vuajtur rregullisht pezullimin”.
UEFA statement on the Balogun case: ⬇️https://t.co/9LQDx8waKe
— UEFA (@UEFA) July 6, 2026
UEFA paralajmëron se vendimi i FIFA-s rrezikon besueshmërinë e garës dhe krijon një precedent për raste të ngjashme gjatë Kupës së Botës.
“Kur siguria e zbatimit të rregullave nuk garantohet më nga vetë kujdestarët e tyre, integriteti i lojës vihet në pikëpyetje dhe besueshmëria e një gare dëmtohet”.
“Po ashtu, ky vendim krijon një precedent në turneun aktual, ku situata të ngjashme tani do të kërkojnë trajtim të barabartë, në dëm të vetë garës”.
Në fund të deklaratës, UEFA shprehu habinë për mënyrën se si u trajtua rasti.
“Futbolli është sporti më i dashur në botë sepse është një lojë e bukur dhe gëzon besimin e njerëzve sepse luhet kudo sipas të njëjtave rregulla”.
“Ne shprehim mosbesimin tonë për një vendim kaq të paprecedentë, të pakuptueshëm dhe të pajustifikueshëm”, thuhet në komunikatë./Telegrafi/