“Shtatë qentë e vjedhur që u arratisen dhe u kthyen në shtëpi” – mrekulli apo një histori e sajuar?
Një histori që supozohet se vjen nga Changchun i provincës Jilin në Kinë, ku shtatë qen të vjedhur thuhet se u kthyen vetë në shtëpi pas një arratisjeje dramatike, ka ndezur debat të madh në media dhe rrjete sociale.
Sipas rrëfimit që u bë viral, qentë arritën të shpëtojnë nga një kamion i dyshuar për transport ilegal dhe përshkuan rreth 17 kilometra për dy ditë, duke kaluar autostrada dhe fusha.
Madje rreth ngjarjes kanë raportuar edhe media prestigjioze ndërkombëtare duke e cilësuar si një histori të rrallë.
Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.
They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB
— 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026
Madje, në raportime përmendet edhe një qen i racës German Shepherd i lënduar, i cili megjithatë mbijetoi udhëtimin.
Megjithatë, jo të gjitha mediat janë të bindura për vërtetësinë e kësaj historie.
Disa prej tyre kanë ngritur dyshime, duke e cilësuar ngjarjen si të ekzagjeruar ose të paverifikuar plotësisht, për shkak të mungesës së provave të qarta dhe burimeve zyrtare.
Debati mbi këtë histori vazhdon, ndërsa publiku mbetet i ndarë mes atyre që besojnë në një mrekulli të vërtetë dhe të tjerëve që e konsiderojnë si një rrëfim të stisur për të tërhequr vëmendje në rrjetet sociale. /Telegrafi/