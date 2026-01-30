Zyrtarët e doganave në Bjellorusi thanë se një veturë e dërguar në vend rezultoi të kishte brenda një udhëtar të çuditshëm: një rakun.

Autoritetet Doganore të Bjellorusisë thanë se vetura ishte një nga disa në një kontejner transporti që mbërriti në vend me anije.

Hetuesit e doganës e vunë re rakunin dhe e çuan kafshën në Stacionin Veterinar të Distriktit Oshmyany.

Rakuni, i quajtur tani Senya, do të jetë në karantinë deri më 3 shkurt, kohë kur autoritetet do të vendosin nëse ai do të ketë një shtëpi të re në Kopshtin Zoologjik të Grodnos apo në Pyllin Naliboki. /Telegrafi/

