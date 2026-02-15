"Uashingtoni nuk ka nevojë për vasalë, por për partnerë të fortë" - u thotë Rubio, aleatëve evropianë
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se Amerika nuk po u kërkon aleatëve evropianë të jenë vasalë, por ata duhet të jenë më pak të varur nga Uashingtoni.
Rubio i bëri këto komente në një konferencë të përbashkët për shtyp në Bratislavë, pasi zhvilloi bisedime me kryeministrin sllovak Robert Fico.
Sllovakia është ndalesa e parë në turneun dy-shtetëror të Rubios në Evropën Qendrore, të cilin ai e filloi të dielën pasi mori pjesë në Konferencën e Sigurisë në Mynih ditët e fundit.
Ai udhëtoi për në Hungari pas Sllovakisë, për një takim me kryeministrin Viktor Orbán, për të diskutuar marrëdhëniet dypalëshe dhe për të forcuar lidhjet me aleatët e Trump në rajon.
Si Fico ashtu edhe Orbán janë aleatë kryesorë të administratës Trump në Evropë, duke u përafruar me politikat anti-imigracion të Uashingtonit dhe duke ndarë vizionin e Trump për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Dhe duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari, diplomati më i lartë amerikan minimizoi vendimin e fundit të SHBA-së për të tërhequr një numër të kufizuar trupash amerikane nga kontinenti.
"Ne nuk po largohemi nga NATO, mund të zhvendosim disa mijëra trupa nga një vend në tjetrin, por kjo ka qenë gjithmonë kështu", u tha Rubio gazetarëve.
"Ne nuk duam që Evropa të jetë e varur nga ne, nuk po i kërkojmë Evropës të jetë vasal i Shteteve të Bashkuara. Ne duam të jemi partneri juaj. Ne duam të punojmë me Evropën. Dhe poenta jonë është: sa më të fortë të jeni ju, sa më të fortë të jenë anëtarët e NATO-s, aq më e fortë është NATO".
Të shtunën, në fjalimin e tij në Konferencën e Sigurisë në Mynih, Rubio tha se SHBA-të dhe Evropa ndajnë një fat të përbashkët, por paralajmëroi se rënia kulturore dhe ekonomike e Evropës duhet të përmbyset dhe se migrimi masiv duhet të ndalet.
Rubio theksoi gjithashtu se Evropa Qendrore do të jetë një rajon kyç për angazhimin e administratës në detyrë me Evropën, gjatë presidencës së dytë të Trump.
Marco Rubio vazhdon turneun e tij të Evropës Qendrore në Hungari, ku takohet me kryeministrin Viktor Orbán.
Sipas Departamentit të Shtetit të SHBA-së, bisedimet do të përqendrohen në "procesin e paqes për të zgjidhur konfliktet globale" dhe në partneritetin energjetik SHBA-Hungari.
Orbán, gjithashtu një kritik i hapur i Bashkimit Evropian dhe një mbështetës i flaktë i Trump, ishte udhëheqësi i parë evropian që deklaroi anëtarësimin e vendit të tij në iniciativën e Bordit të Paqes të Trump, të cilën shumë e kanë dyshuar se është një përpjekje për të zëvendësuar OKB-në dhe rolin e saj. /Telegrafi/