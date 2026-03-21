“U takua me ish-të dashurën, partneri i saj i ri i pa”, zbardhen detaje nga vrasja e shqiptarit në Itali
Zbardhen detaje në lidhje me vrasjen e 30-vjeçarit shqiptar në Itali. Gjergj Pergegaj u eliminua në Olmo me katër të shtëna me armë zjarri, ndërsa mediat italiane raportojnë se krimi është kryer nga tjetër shtetas shqiptar, 35-vjeçar, i cili edhe është arrestuar.
Ngjarja ndodhi rreth mesnatës midis të premtes, 20 mars dhe të shtunës, 21 mars, në zonën përpara klubit në rrethrrotullimin e Olmos, në fillim të Via Romana. Sipas “La Nazione”, motivi i grindjes duket të jetë ai i pasionit.
Raportohet se i riu shqiptar, në fund të turnit të punës, u ndal për të folur me ish-të dashurën e tij. P
artneri i saj aktual mbërriti në atë moment dhe pasi i pa së bashku, humbi durimin, nxori armën dhe hapi zjarr ndaj rivalit të tij.
Më pas ai u largua nga vendi i ngjarjes. Përafërsisht dy orë pas vrasjes, një telefonatë nga i kërkuari mbërriti në numrin 112, në të cilën ai deklaroi se donte të dorëzohej dhe dha vendndodhjen e tij, raporton balkanweb.com.
Makinat e patrullës dhe Skuadra Fluturuese mbërritën në vendin e treguar, pranë kodrave mbi Rigutino, ku gjetën burrin duke i pritur në makinë me armën e përdorur, të cilën e kishte poseduar ilegalisht.
Shqiptari u arrestua dhe u dërgua në burg me akuzën e vrasjes me dashje, në pritje të hetimit nga Prokurorja Elisabetta Greco.
Hetime të mëtejshme, të koordinuara nga Zyra e Prokurorit të Arezzos, janë duke u zhvilluar për të rindërtuar rrethanat e incidentit dhe motivin. Trupi i viktimës është transferuar në morgun e Spitalit San Donato në Arezzo në pritje të autopsisë, e cila ende nuk është përcaktuar.