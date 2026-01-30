U sulmua nga dy persona, lëndohet rëndë një burrë në Arllat të Drenasit
Një person është sulmuar fizikisht në fshatin Arllat të Drenasit.
Rasti ka ndodhur të mërkurën, në ora 13:10, ndërsa Policia ka arrestuar dy të dyshuarit.
“Më 29.01.2026 janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje me datën e lartcekur dyshohet se e kanë sulmuar fizikisht viktimën mashkull kosovar i cili ka pranuar tretman mjekësor”, thuhet në raport.
Nga njëri prej të dyshuarve është konfiskuar një mjet i mprehtë-thikë.
Me vendim të prokurorit dy të dyshuarit janë dërguar në mbajtje. /Telegrafi/
