U raportua i zhdukur, gjendet personi në Zveçan
Një person është raportuar se është larguar nga shtëpia dhe se nuk dihej për vendndodhjen e tij, por rreth orës 13:40 viktima është gjetur dhe është dërguar për tretman mjekësor pasi kishte lëndime të lehta.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 01.02.2026, ndërsa viktima është gjetur më 02.02.2026 në Zveçan.
“Me 02.02.2026 është raportuar se viktima mashkull serb është larguar nga shtëpia dhe se nuk dihej për vendndodhjen e tij, ndërsa rreth orës 13:40 viktima është gjetur dhe është dërguar për tretman mjekësor pasi kishte disa lëndime të lehta”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
