U përmend në dosjen e Epstein, reagon Pacolli
Biznesmeni dhe ish-presidenti i Kosovës, Behgjet Pacolli, ka reaguar publikisht pas përmendjes së emrit të tij në dosjen e Jeffrey Epstein, duke folur për një rast pabesie shumëvjeçare nga një person të cilit, sipas tij, i kishte besuar për më shumë se 20 vjet.
Në një reagim të gjatë, Pacolli shprehet se përballja me faktet e asaj që ai e cilëson si pabesi ka qenë një nga momentet më të shëmtuara të jetës së tij, ndërsa thekson se faktet po dalin çdo ditë në dritë.
Sipas Pacollit, veprimet në fjalë nuk kanë qenë të kufizuara vetëm në mashtrime apo falsifikim dokumentesh, por kanë përfshirë tentativa për poshtërim, vjedhje, përbuzje, gënjeshtra dhe veprime të tjera që ai i cilëson si të ulëta.
Ai shton se, përballë pamundësisë për të marrë përgjegjësi, personi i përfshirë ka tentuar të dëmtojë gjithçka që ai ka ndërtuar ndër vite, përfshirë reputacionin, moralin dhe pronën.
Pacolli bën të ditur se faktet e këtyre veprimeve, të ndërtuara ndër vite, do t’i publikojë një nga një sapo të nisë trajtimi i tyre në gjykatat penale dhe civile në Kosovë, Shqipëri, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Libi, vende ku sipas tij janë konsumuar këto veprime.
Ai thekson se rasti është aq i rëndë, sa ka nisur të përmbledhë të gjitha faktet edhe në një libër, të cilin paralajmëron se do ta promovojë publikisht.
Sipas Pacollit, ky angazhim ka dy qëllime kryesore: rritjen e vetëdijes se pabesia nuk mund të kalojë pa pasoja dhe dërgimin e një mesazhi për ata që mund të gjenden në situata të ngjashme, se besimi te njerëzit është i natyrshëm, por kontrolli është i domosdoshëm, veçanërisht në raportet profesionale dhe të bashkëpunimit.
Reagimi i Pacollit vjen pas përmendjes së emrit të tij në disa dokumente të publikuara në kuadër të dosjes së Jeffrey Epstein, të bëra publike nga autoritetet amerikane./Telegrafi.