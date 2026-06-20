U largua nga ndeshja i lënduar, Brazili merr lajmet e para për gjendjen e Raphinhas
Brazili ka marrë një lajm të rëndësishëm pozitiv sa i përket gjendjes fizike të yllit të krahut, Raphinha, pas shqetësimeve për dëmtimin e tij gjatë ndeshjes.
Sulmuesi i Barcelonës iu nënshtrua ekzaminimeve mjekësore të shtunën në mëngjes, pasi u detyrua të largohej nga fusha gjatë fitores së Brazilit ndaj Haitit.
Raphinha kreu kontrolle klinike për të vlerësuar një dëmtim në pjesën e kofshës së djathtë, të pësuar gjatë paraqitjes së tij në ndeshjen e zhvilluar të premten.
Futbollisti shkaktoi shqetësim të madh në kampin brazilian pasi ndjeu një dhimbje të mprehtë në pjesën e pasme të muskulit dhe u detyrua të linte fushën në pjesën e parë.
Edhe pse Federata Braziliane e Futbollit (CBF) ende nuk ka publikuar një raport zyrtar mjekësor, vlerësimet e para janë pozitive.
Sipas Gazeta Esportiva, pritshmëritë aktuale janë që ylli i Barcelonës nuk do të largohet nga skuadra e Brazilit, duke sjellë lehtësim të madh për Carlo Ancelotti dhe tifozët, ndërsa turneu vazhdon.
Ky dëmtim ishte veçanërisht shqetësues duke marrë parasysh historinë e fundit mjekësore të lojtarit. Gjatë grumbullimit të marsit, 29-vjeçari ishte detyruar të largohej nga kombëtarja për shkak të problemeve të ngjashme në kofshë, ndërsa gjatë sezonit të kaluar në klub kishte pësuar katër dëmtime në të njëjtën zonë.
Megjithatë, pas zëvendësimit ndaj Haitit, u vunë re shenja pozitive. Ai u pa duke ecur normalisht gjatë daljes nga fusha dhe më pas mori trajtim fillestar nga stafi mjekësor, duke rritur shpresat për një rikuperim të shpejtë.
Nëse Raphinha do të përjashtohej nga pjesa tjetër e Botërorit, Brazili nuk do të mund të thërriste zëvendësues nga jashtë listës prej 26 lojtarësh, pasi afati për ndryshime të skuadrës ka përfunduar 24 orë para ndeshjes së parë kundër Marokut./Telegrafi/