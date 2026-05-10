U kap në një kasolle, pamje që tregojnë bosin e bandës së kokainës në Britani që ikën nëpër kopshte për t'i shpëtuar policisë
Bosi i një bande droge që furnizonte një qytet bregdetar në Britani me kokainë me vlerë 1.3 milionë funte (rreth 1.5 milionë euro) është dënuar me 10 vite burg.
Marc Kane, 43 vjeç, u arrestua pas një ndjekjeje dramatike nga policia e armatosur, teksa tentonte të arratisej duke kaluar mbi gardhe dhe duke u fshehur në një kasolle kopshti.
Dhe disa pamje të publikuara thuhet se tregojnë momentin kur ai zbulohet i fshehur nën një qilim, ndërsa një laser i armës fokusohet mbi trupin e tij.
Sipas hetimeve, banda e njohur si “Tupperware Gang” fshihte sasi të mëdha kokaine në enë plastike të vendosura në zona rurale.
Policia britanike zbuloi mbi 10 kilogramë kokainë me pastërti të lartë me vlerë rreth 1 milion funte (afro 1.17 milion euro) gjatë një operacioni në Norfolk në gusht të vitit 2024.
Deri më tani, shtatë anëtarë të grupit kriminal janë dënuar me burg për përfshirjen në rrjetin e trafikimit të drogës. /Telegrafi/