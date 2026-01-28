Tyson Fury rikthehet nga pensionimi, zbulohet emri i kundërshtarit të tij të ardhshëm
Rikthimi zyrtar i Tyson Fury në boks është konfirmuar për më vonë gjatë këtij viti.
Pas humbjes së tij të dytë radhazi ndaj Oleksandr Usyk në dhjetor të vitit 2024, Fury njoftoi tërheqjen nga boksi, duke deklaruar se këtë herë po i varte përfundimisht dorezat, pasi më parë ishte tërhequr disa herë.
Megjithatë, më pak se 18 muaj më vonë, 37-vjeçari konfirmoi se do të rikthehej në ring për të zhvilluar një ndeshje më vonë gjatë këtij viti.
Disa emra të mëdhenj u përfolën si kundërshtarë të mundshëm për ndeshjen e rikthimit të Furyt, me shumë tifozë që shpresonin të shihnin më në fund një “Betejë Britanike” kundër legjendës tjetër të peshave të rënda, Anthony Joshua.
Tashmë, rikthimi i Furyt është zyrtarizuar, me ish-kampionin e botës në peshat e rënda që pritet të rikthehet në ring pas vetëm tre muajsh.
Tyson Fury is coming home.
TYSON FURY vs. ARSLANBEK MAKHMUDOV. Saturday April 11 from the United Kingdom — and LIVE only on Netflix. pic.twitter.com/ib7KjT3xIt
— Netflix (@netflix) January 28, 2026
Sipas zbulimit të Ring Magazine, ish-kampioni do ta bëjë pikërisht këtë, teksa rikthehet për t’u përballur me Arslanbek Makhmudov në spektaklin e peshave të rënda të The Ring, më 11 prill.
Karta e ndeshjeve do të transmetohet drejtpërdrejt në Netflix dhe do të zhvillohet në Mbretërinë e Bashkuar, duke u bërë eventi i parë i boksit i transmetuar live nga platforma streaming në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe ndeshja e parë në shtëpi për Furyn pas gati katër vitesh.
“Jam i emocionuar që po rikthehem. Zemra ime ka qenë dhe do të jetë gjithmonë në boks. Dikush le t’ia thotë mbretit se asi është rikthyer”, ka reaguar Fury ndaj këtij njoftimi.
Boksieri rus i peshave të rënda, Arslanbek Makhmudov, i cili jeton në Kanada, ka një rekord prej 21 fitoresh, 19 prej tyre me nokaut dhe vetëm dy humbje ndaj Agit Kabayel në dhjetor 2023 dhe Guido Vianello në gusht 2024./Telegrafi/