Turqia urdhëron arrestime masive për lëvdatat online për të shtënat e fundit në shkolla
Policia turke tha të enjten se kishte urdhëruar dhjetëra arrestime për persona të akuzuar për postimin e përmbajtjes kontroverse në mediat sociale, pas dy të shtënave vdekjeprurëse në shkolla këtë javë.
"U lëshuan urdhra arrestimi për 83 individë të zbuluar se ishin përfshirë në postime dhe aktivitete që lëvdonin krimin dhe kriminelët dhe që ndikonin negativisht në rendin publik, dhe janë ndërmarrë veprime ligjore kundër tyre", tha policia në një deklaratë.
Përveç kësaj, qasja në 940 llogari në mediat sociale është bllokuar dhe 93 grupe në Telegram janë mbyllur, shtoi ajo, transmeton Telegrafi.
Të martën, një nxënës hapi zjarr në ish-shkollën e tij të mesme në lagjen Siverek në juglindje, duke plagosur 16 persona, përfshirë nxënës, përpara se të vriste veten.
Incidentet e njëpasnjëshme këtë javë shkaktuan protesta. Dhjetëra anëtarë të sindikatave kryesore të mësuesve u mblodhën të mërkurën në mbrëmje jashtë ministrisë së Arsimit në Ankara dhe bënë thirrje për një grevë dy-ditore në të gjithë Turqinë.
Ata mbanin një pankartë që shkruante: "Nuk do t'ia dorëzojmë shkollat tona dhunës".
Presidenti Recep Tayyip Erdogan shprehu keqardhje për “sulmin tragjik” të së mërkurës, por premtoi se incidenti do të hidhet dritë “në të gjitha aspektet e tij”. /Telegrafi/