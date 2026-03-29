Turqia nuk stërvit në "Fadil Vokrri" - zbulohet plani i turqve në Prishtinë
Federata e Futbollit e Turqisë ka publikuar programin zyrtar të ekipit të tyre për ndeshjen ndaj Kosovës, me turqit që kanë vendosur të mos bëjnë stërvitje në "Fadil Vokrri".
Të hënën, kombëtarja turke zhvillon stërvitje paradite në qendrën e saj stërvitore, ndërsa më pas udhëton drejt Prishtinës.
Në orën 18:00 është planifikuar një ecje e lojtarëve në fushën e stadiumit “Fadil Vokrri”, ndërsa në 18:15 do të zhvillohet konferenca zyrtare për shtyp, ku do të paraqiten përzgjedhësi Vincenzo Montella dhe një lojtar nga ekipi turk.
Edhe Kosova po ndjek praktikën e zakonshme për ditën para ndeshjes, duke mos stërvitur në stadiumin e ndeshjes, por duke realizuar vetëm një ecje simbolike në fushë – një model që u zbatua edhe në udhëtimet në Lubjljanë dhe Bratislavë.
Takimi mes Kosovës dhe Turqisë zhvillohet të martën nga ora 20:45 dhe vendos një skuadër për në Botërorin 2026, që do të mbahet në SHBA, Kanada dhe Meksikë. /Telegrafi/