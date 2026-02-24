Turqia merr masat e para për luftën e mundshme mes SHBA-së dhe Iranit
Turqia po përditëson në mënyrë aktive planet e saj të emergjencës për të përballuar një situatë të mundshme të tensionuar mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit.
Kjo lëvizje duket të jetë pjesë e një strategjie për të menaxhuar një fluks të mundshëm refugjatësh që mund të vijnë nga Irani, në rast se konflikti shndërrohet në përplasje të drejtpërdrejta.
Sipas raporteve, autoritetet turke po shqyrtojnë disa masa të mundshme, shkruan bloomberg.
Këto përfshijnë ngritjen e kampeve të përkohshme pranë kufirit për të strehuar refugjatët dhe për të siguruar mbështetje humanitare.
Në skenarin më ekstrem, thuhet se Turqia mund të marrë edhe masa të jashtëzakonshme, duke përfshirë ndalimin e kalimeve dhe, në raste të rralla, hyrjen në territorin iranian për të parandaluar që situata të dalë jashtë kontrollit në rast kaosi.
Përgatitjet tregojnë shqetësimin e Ankarasë për pasojat humanitare dhe sigurimin e kufijve, ndërkohë që situata ndërkombëtare mbetet e paqëndrueshme dhe e paparashikueshme. /Telegrafi/