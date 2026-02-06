Turqia arreston dy të dyshuar si spiun të Mossadit
Agjencia Kombëtare e Inteligjencës e Turqisë (MİT) ka ndaluar dy të dyshuar në Stamboll për akuzat e spiunazhit në favor të Mossad-it, shërbimit sekret izraelit.
Operacioni, i koduar “MONITUM”, u zhvillua në bashkëpunim të ngushtë me prokurorët dhe njësitë e policisë kundër-terror, duke përfshirë një plan të detajuar për mbledhjen e provave dhe monitorimin e aktivitetit të të dyshuarve.
Të dyshuarit u identifikuan si Mehmet Budak Derya, inxhinier dhe tregtar, i akuzuar për kontakte të qëndrueshme dhe të gjata me Mossad përmes aktiviteteve të tij tregtare, dhe Veysel Kerimoglu, i konsideruar bashkëpunëtor i tij.
Sipas autoriteteve, ata dyshohet se kanë marrë pjesë në mbledhjen dhe transmetimin e informacionit inteligjent, si dhe në ndjekjen e individëve palestinezë.
Për të mbuluar aktivitetin e tyre, ata përdornin aktivitetet e biznesit si mbulesë, duke krijuar një fasadë ligjore për operacionet e tyre të dyshimta.
Arrestimet u kryen pas një periudhe të gjatë vëzhgimi, gjatë së cilës MİT monitoroi lëvizjet dhe komunikimet e tyre.
Ndërhyrja finale u bë në janar 2026, duke përfunduar një hetim intensiv dhe të koordinuar që zgjati disa muaj. Autoritetet turke njoftuan se hetimet do të vazhdojnë për të zbuluar çdo lidhje të mundshme të mëtejshme dhe për të parandaluar kërcënimet ndaj sigurisë kombëtare. /Telegrafi/