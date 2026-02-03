Turistët që bëjnë selfie ia hedhin vdekjes, kur goditen nga një valë gjigante ndërsa qëndrojnë mbi shkëmbinj gjatë stuhisë së egër në ishullin spanjoll
Turistët që bënin selfie i shpëtuan vdekjes pasi u goditën nga një valë gjigante ndërsa qëndronin mbi shkëmbinj gjatë një stuhie në Ishujt Kanarie.
Pamjet e kapura pranë Faro de Sardina del Norte, në Gran Canaria, treguan një grup turistësh që qëndronin mbi një shkëmb ndërsa valët përplaseshin përpara tyre, transmeton Telegrafi.
Grupi injoroi shenjat paralajmëruese dhe kaloi nëpër gardhin mbrojtës rreth shkëmbinjve, të cilët janë mbi 18 metra lartësi mbidetare.
Me telefonat e tyre në dorë, turistët u panë në video duke qëndruar pranë buzës së shkëmbit ndërsa valët u forcuan.
Një burrë qëndroi dhe shikoi ujërat e egra, ndërsa një grua u ul mbi një shkëmb pranë tij, duke filmuar spektaklin.
Por pas disa çastesh, një valë e fuqishme u pa duke u përplasur në shkëmbinj, duke dërguar një valë uji mbi kokat e tyre ndërsa grupi i panikuar vrapoi drejt sigurisë.
Vala u përplas mbi platformë, duke shkaktuar frikë midis turistëve që po shkonin drejt vendeve më të larta.
“Edhe një herë, jetët vihen në rrezik duke injoruar barrierat e sigurisë në një nga pikat më të rrezikshme në vijën tonë bregdetare”, paralajmëroi Canarias 1500 Km de Costa, shoqata për parandalimin e aksidenteve në mjediset ujore. /Telegrafi/