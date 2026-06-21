Tunizia përsëriti startin historik të Greqisë 1994, eliminim i hershëm në Botëror
Tunisia ka përjetuar një nga nisjet më të vështira në historinë e saj në Kupën e Botës, duke u bërë skuadra e parë që nga Greqia në vitin 1994 që humb dy ndeshjet e para të fazës së grupeve me diferencë prej katër golash.
Skuadra afrikano-veriore u mposht fillimisht 5-1 nga Suedia më 14 qershor, ndërsa më 20 qershor pësoi një tjetër disfatë të rëndë 4-0 ndaj Japonisë, në ndeshjen e 1,000-të në historinë e Kampionatit Botëror për meshkuj.
Ky rezultat e rikthen kujtesën te Botërori i vitit 1994, kur Greqia u mposht 4-0 nga Argjentina dhe më pas 4-0 nga Bullgaria, duke regjistruar një nga startet më të dobëta në histori të turneut.
Me zero pikë dhe një golavarazh -8, Tunizia është tashmë matematikisht e eliminuar pas vetëm dy ndeshjesh, pasi rregullat e përballjeve direkte dhe renditjes në grup nuk i lejojnë më të kapërcejë Suedinë në tabelë. /Telegrafi/