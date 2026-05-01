Tumoret e enëve të gjakut: Çfarë janë hemangiomat dhe kur kërkojnë kujdes mjekësor?
Hemangiomat janë tumore të enëve të gjakut, me natyrë beninje, pra të parrezikshme, të cilat rriten shpejt në madhësi. Ato e marrin origjinën nga qelizat që mbulojnë faqen e brendshme të enëve të gjakut, të cilat quhen qeliza endotelial
Dr. Flora Selimi
Pediatër i përgjithshëm
Subspecialist hematolog
Hemangioma duhet të dallohet nga anomalitë e vetë enëve të gjakut, veçanërisht nga keqformimet e tyre, të cilat nuk paraqesin shumëfishim të qelizave endoteliale. Hemangiomat mund të shfaqen praktikisht në të gjitha organet. Më shpesh ato takohen në mëlçi ose në nivelin e mukozave, pra shtresës së brendshme të organeve. Kur shfaqen në lëkurë, ato përbëjnë problem të madh estetik për fëmijën dhe familjarët e tij.
Në formën e saj tipike, hemangioma paraqitet rrallë në lindje. Në fakt, qelizat endoteliale fillojnë të shumëfishohen vetëm gjatë muajve të parë të jetës, për të shfaqur një tumor. Hemangiomat mund të lokalizohen në nivelin e lëkurës, të nënlëkurës ose në të dy nivelet njëkohësisht.
Hemangiomat zakonisht shfaqen si njolla të ngritura, me ngjyrë të kuqe të ndritshme, që ndihen të buta dhe sfungjerore në prekje. Shumica e prindërve i vërejnë ato brenda javëve të para pas lindjes, megjithëse disa mund të shfaqen pak më vonë.
Këto janë shenjat më të zakonshme që mund të vëreni:
▪ Njolla të kuqe të ndritshme, të ngritura, që duken si luleshtrydhe
▪ Teksturë e butë, që shtypet lehtë kur preket me kujdes
▪ Rritje e shpejtë gjatë muajve të parë
▪ Zbardhje, pra kthim në të bardhë kur shtypet, pastaj rikthim në të kuqe
▪ Ndjesi më e ngrohtë në krahasim me lëkurën përreth
Shumica e hemangiomave fillojnë të vogla dhe rriten shpejt gjatë vitit të parë të jetës së fëmijës. Pas kësaj faze të rritjes, ato zakonisht fillojnë të tkurren dhe të zbehen, duke u zhdukur plotësisht deri në moshën 5 deri në 10 vjeç.
Në raste të rralla, hemangiomat më të thella mund të duken blu ose vjollcë, në vend se të kuqe, ndërsa disa mund të shkaktojnë ënjtje të lehtë në zonën përreth. Këto ndryshime janë ende normale dhe zakonisht ndjekin të njëjtin model të rritjes dhe të regresionit.
Hemangiomat vijnë në tri lloje kryesore, secila me karakteristika paksa të ndryshme. Kuptimi i llojit që ka fëmija juaj mund t’ju ndihmojë të dini se çfarë të prisni gjatë zhvillimit të saj.
Llojet më të zakonshme të hemangiomave
Hemangiomat sipërfaqësore: gunga të kuqe të ndritshme, të ngritura në sipërfaqen e lëkurës, që duken si luleshtrydhe
Hemangiomat e thella: gunga blu ose vjollcë, që qëndrojnë më thellë nën lëkurë
Hemangiomat e përziera: kombinim i përbërësve sipërfaqësorë dhe të thellë
Çfarë komplikimesh mund të shkaktojnë hemangiomat?
Një pjesë e hemangiomave nuk shkaktojnë komplikime dhe zhduken vetvetiu. Megjithatë, situata të caktuara mund të kërkojnë kujdes mjekësor, për të parandaluar problemet ose për të menaxhuar simptomat.
Komplikimet e mundshme
▪ Ulçerim, pra plagë të hapura që mund të jenë të dhimbshme dhe të prirura për infeksion
▪ Gjakderdhje nga trauma ose gërvishtja
▪ Ndërhyrje në shikim, frymëmarrje ose ushqyerje
▪ Ndryshime të përhershme të lëkurës pas regresionit
▪ Ndikim psikologjik për shkak të vendndodhjes së dukshme
Pediatri juaj do ta ekzaminojë shenjën e lindjes dhe do të pyesë për:
▪ Kur e keni vërejtur për herë të parë
▪ Sa shpejt është rritur
▪ Çdo ndryshim në ngjyrë ose teksturë
▪ Nëse gjakderdh ose shkakton parehati
▪ Historinë familjare të shenjave të ngjashme të lindjes
Në shumicën e rasteve, nuk nevojiten teste shtesë. Megjithatë, nëse hemangioma është në një vend të ndjeshëm ose nëse fëmija juaj ka hemangioma të shumëfishta, mjeku mund të rekomandojë ekzaminime imazherike.
Ultrazëri mund të ndihmojë në përcaktimin se sa thellë shtrihet një hemangiomë, ndërsa rezonanca magnetike mund të përdoret për raste komplekse ose për të kontrolluar hemangiomat e brendshme. Këto ekzaminime janë të padhimbshme dhe i ndihmojnë mjekët të planifikojnë qasjen më të mirë të kujdesit.
Trajtimi i hemangiomave
Një pjesë e hemangiomave nuk kërkojnë asnjë trajtim, pasi ato tkurren dhe zbehen natyrshëm me kalimin e kohës. Megjithatë, trajtimi mund të rekomandohet për hemangiomat që shkaktojnë komplikime ose që ndodhen në vende problematike.
Opsionet e trajtimit mund të përfshijnë:
▪ Vëzhgim me monitorim të rregullt
▪ Mjekime lokale, si xheli timolol
▪ Mjekime orale, si propranololi
▪ Terapi me lazer për përmirësime sipërfaqësore
▪ Heqje kirurgjikale në raste të rralla
Propranololi, një ilaç për zemrën, është bërë trajtimi standard për hemangiomat problematike. Ai vepron duke tkurrur enët e gjakut dhe është jashtëzakonisht efektiv kur fillohet herët.
Xheli lokal timolol mund të përdoret për hemangiomat më të vogla dhe sipërfaqësore. Ky trajtim aplikohet drejtpërdrejt në lëkurë dhe mund të ndihmojë në ngadalësimin e rritjes ose në përshpejtimin e tkurrjes.
Kirurgjia rrallëherë është e nevojshme dhe zakonisht rezervohet për hemangiomat që nuk përgjigjen ndaj trajtimeve të tjera ose që shkaktojnë probleme të rëndësishme funksionale. Shumica e mjekëve preferojnë të presin dhe të shohin se si zhvillohet hemangioma natyrshëm, para se të shqyrtojnë trajtime invazive.
Ja si mund të kujdeseni për hemangiomën e fëmijës suaj:
▪ Mbajeni zonën të pastër dhe të thatë
▪ Shmangni fërkimin e ashpër ose ngacmimin e hemangiomës
▪ Aplikoni hidratues të butë, nëse lëkura duket e thatë
▪ Mbrojeni nga traumat me rroba të buta
▪ Bëni fotografi rregullisht për të ndjekur ndryshimet
/Telegrafi/