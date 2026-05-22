Trajneri i Kombëtares së Anglisë, Thomas Tuchel, do të shpallë sot (e premte) listën e lojtarëve që do të udhëheqë në Kupën e Botës 2026 dhe mediat kanë mësuar se listës së lojtarëve që do të ftohen i shtohet edhe një yll.

Dje (e enjte) u zbulua se Harry Maguire, Phil Foden dhe Cole Palmer nuk do të ishin në ekipin kombëtar.

Këtë mëngjes, eksperti i transferime Fabrizio Romano ka zbuluar se Trent Alexander-Arnold ishte gjithashtu në listën e atyre që nuk do të ftohen nga Tuchel.

Raportohet se Tuchel lë jashtë 6 emra të mëdhenj nga lista e Anglisë për Kupën e Botës 2026

Ylli i Real Madridit ka 34 paraqitje dhe katër gola për Anglinë, por për shkak të formës së tij të dobët këtë sezon, Tuchel nuk e përfshiu atë në listë.

Mbrojtësi i djathtë anglez ka bërë 30 paraqitje dhe ka dhënë pesë asistime për Realin këtë sezon, pasi u transferua nga Liverpooli.

Mediat raportojnë gjithashtu se në vend të Alexander-Arnold, Tuchel do të ftojë mbrojtësin e Tottenhamit, Djed Spence, i cili ka katër ndeshje për ekipin kombëtar.

Lista përfundimtare e lojtarëve do të shpallet sot dhe do të prezantohet nga ish-lojtarët e kombëtares Daniel Sturridge dhe Theo Ëalcott.

Anglia e hap Kupën e Botës me një ndeshje kundër Kroacisë më 17 qershor, dhe grupi i saj përfshin gjithashtu Ganën dhe Panamanë. /Telegrafi/

