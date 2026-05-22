Tuchel shpërfill një tjetër yll, as Alexander-Arnold nuk do të ftohet në Kupën e Botës
Trajneri i Kombëtares së Anglisë, Thomas Tuchel, do të shpallë sot (e premte) listën e lojtarëve që do të udhëheqë në Kupën e Botës 2026 dhe mediat kanë mësuar se listës së lojtarëve që do të ftohen i shtohet edhe një yll.
Dje (e enjte) u zbulua se Harry Maguire, Phil Foden dhe Cole Palmer nuk do të ishin në ekipin kombëtar.
Këtë mëngjes, eksperti i transferime Fabrizio Romano ka zbuluar se Trent Alexander-Arnold ishte gjithashtu në listën e atyre që nuk do të ftohen nga Tuchel.
Ylli i Real Madridit ka 34 paraqitje dhe katër gola për Anglinë, por për shkak të formës së tij të dobët këtë sezon, Tuchel nuk e përfshiu atë në listë.
Mbrojtësi i djathtë anglez ka bërë 30 paraqitje dhe ka dhënë pesë asistime për Realin këtë sezon, pasi u transferua nga Liverpooli.
Mediat raportojnë gjithashtu se në vend të Alexander-Arnold, Tuchel do të ftojë mbrojtësin e Tottenhamit, Djed Spence, i cili ka katër ndeshje për ekipin kombëtar.
🚨 BREAKING: Trent Alexander-Arnold has been left out of the World Cup squad. ❌
Djed Spence will be selected, reports @_pauljoyce. pic.twitter.com/EzWnIoXKRZ
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026
Lista përfundimtare e lojtarëve do të shpallet sot dhe do të prezantohet nga ish-lojtarët e kombëtares Daniel Sturridge dhe Theo Ëalcott.
Anglia e hap Kupën e Botës me një ndeshje kundër Kroacisë më 17 qershor, dhe grupi i saj përfshin gjithashtu Ganën dhe Panamanë. /Telegrafi/