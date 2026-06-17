Tuchel nuk do ta këndojë himnin kombëtar anglez, gjermani shpjegon arsyen
Trajneri gjerman, Thomas Tuchel ka thënë se ndihet si në shtëpi në Angli, edhe pse ende nuk është gati të këndojë himnin kombëtar.
Tuchel, i cili po përgatitet të udhëheqë Anglinë në Kupën e Botës për herë të parë, tha se beson se ende nuk e ka fituar të drejtën për të kënduar himnin "Zoti e ruajt Mbretin", por e bëri të qartë se dëshiron të fitojë mbështetjen e kombit dhe ta udhëheqë ekipin drejt lavdisë këtë verë.
Gjermani ka krijuar një lidhje të fortë me vendin që e ka mirëpritur, dhe kjo përpara ndeshjes vendimtare hapëse të grupit kundër Kroacisë. I pyetur nëse do ta këndonte himnin, ai u përgjigj me mohim duke treguar arsyen.
"Jo ende, nuk mendoj se kemi arritur ende atje. Ndoshta në fund fare, jam ende pak i turpshëm. Nuk dua të ofendoj askënd ose nuk dua që vëmendja të zhvendoset tek ajo tani", ka thënë fillimisht Tuchel.
“Por në thelb, ndihem si në shtëpi kur ulem, kur fluturoj për në shtëpi. Tani do të thosha 'fluturoj për në shtëpi' kur të kthehem në shtëpinë time në Londër. Ndihem si në shtëpi kur ulem në Londër dhe kur jam në Angli".
Ai theksoi se ishte një nder për të që të drejtonte Anglinë.
"Po, kështu ndihem. Nuk mund ta shpjegoj, por kështu ishte që nga javët e para te Chelsea. Ishte thjesht një ndjenjë e mrekullueshme të ishe në fshat, sigurisht në qytet, dhe të ishe pjesë e Ligës Premier”.
"Pothuajse çdo ditë ishte si një dhuratë, ndjeva sikur isha në vendin e duhur me mentalitetin e duhur si lojtar. Ajo që liga nxjerr nga lojtarët dhe ajo që tifozët presin prej tyre dhe nga trajneri... e gjithë kjo më bëri të ndihem shumë rehat".
“Më pëlqeu që nga dita e parë, ishte shumë e lehtë për mua të përshtatesha. Kjo është arsyeja pse nuk mund ta përsëris mjaftueshëm shpesh, jam mirënjohës dhe është një nder të jem trajneri i Anglisë. Askush nuk e dëshiron më shumë se unë", përfundoi trajneri gjerman. /Telegrafi/