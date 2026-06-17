Pse flamujt e Anglisë mund t’u konfiskohen tifozëve në ndeshjen hapëse të Botërorit 2026 në Dallas
Tifozët anglezë që do të ndjekin nga afër ndeshjen e parë të kombëtares së tyre ndaj Kroacisë në Kupën e Botës 2026 po përballen me rregulla të pazakonta në Dallas, ku disa prej flamujve tradicionalë të Anglisë mund të konfiskohen nga stafi i sigurisë së stadiumit.
Ndërsa qindra mbështetës janë parë të mbështjellë me flamujt e Shën Gjergjit në ambientet përreth stadiumit, autoritetet lokale kanë vendosur kufizime të rrepta për përdorimin e tyre brenda arenës.
Ndalohet vendosja e flamujve mbi tabelat reklamuese
Klubi Zyrtar i Tifozëve të Anglisë (England Supporters Club) është informuar nga drejtuesit e stadiumit se një praktikë e zakonshme në stadiumet evropiane, varja e flamujve mbi tabelat LED rreth fushës nuk do të lejohet në Dallas.
Vetëm disa pankarta zyrtare, të miratuara paraprakisht, do të mund të vendosen në zonat pas portave. Ndërkohë, tifozët që sjellin flamuj personalë rrezikojnë t’i humbasin ata nëse përpiqen t’i ekspozojnë në vende që bien ndesh me rregulloren e stadiumit.
Sipas organizatorëve, kufizimet janë vendosur për arsye sigurie dhe për të shmangur mbulimin e hapësirave reklamuese.
Stadiumi i Dallasit ka tërhequr kritika edhe më herët për mënyrën e zbatimit të rregullave ndaj tifozëve.
Në një ndeshje të mëparshme, mbështetës të Holandës dhe Japonisë panë flamujt e tyre të konfiskoheshin nga stafi i sigurisë, pavarësisht se të njëjtët flamuj ishin lejuar pa probleme në stadiume të tjera të Shteteve të Bashkuara.
Drejtori ekzekutiv i organizatës “Football Supporters Europe”, Ronan Evain, kritikoi mungesën e qartësisë në zbatimin e rregullave, duke theksuar se politikat duket se ndryshojnë nga një stadium në tjetrin.
Sipas tij, në disa arena tifozët mund të shfaqin flamujt pa asnjë problem, ndërsa në të tjera përballen me kufizime të papritura, gjë që krijon konfuzion për mbështetësit që udhëtojnë për të ndjekur turneun.
Çfarë thonë rregullat e FIFA-s?
Udhëzuesi zyrtar i FIFA-s për Kupën e Botës parashikon që flamujt e vegjël, banderolat dhe pankartat e prodhuara nga materiale rezistente ndaj zjarrit lejohen brenda stadiumeve. Për flamujt ose pankartat më të mëdha kërkohet miratim me shkrim paraprak.
Nga ana tjetër, FIFA vazhdon të ndalojë çdo simbol apo mesazh me karakter politik.
Së fundmi, organizata fitoi një proces gjyqësor në Los Anxhelos që ndalon tifozët iranianë të përdorin flamurin para-revolucionar të Iranit në stadiume, duke e konsideruar atë një simbol politik.
Kjo situatë ka ngritur pikëpyetje mbi mënyrën e zbatimit të rregullave në Botërorin 2026, veçanërisht për tifozët që presin të shprehin mbështetjen e tyre përmes flamujve kombëtarë. /Telegrafi/