Trupat në Gjermani janë gjithashtu në interes të SHBA-së, thotë Steinmeier
Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier pret që SHBA-të të ruajnë një prani ushtarake në Gjermani, pavarësisht tërheqjes së njoftuar të disa mijëra trupave.
Ai tha në Helsinki të enjten se besonte që SHBA-të e kuptonin që stacionimi i trupave në Gjermani në vende kyçe si Ramstein ishte gjithashtu në interesin e tyre strategjik.
"Ne besojmë dhe mbështetemi në këtë", ka thënë ai, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Në konferencën e përbashkët për shtyp me Steinmeier, presidenti i Finlandës, Alexander Stubb shprehu bindjen e tij se SHBA-të do të vazhdojnë të vijnë në ndihmë të aleatëve të tyre evropianë në rast të agresionit rus.
"Unë besoj se garancitë e sigurisë së SHBA-së vlejnë dhe do të vazhdojnë të vlejnë".
Armët bërthamore ruse të stacionuara 100 kilometra nga kufiri finlandez në realitet nuk synojnë Helsinkin, Stokholmin apo Oslon, por Uashingtonin dhe Nju Jorkun, shtoi ai.
Steinmeier u bëri thirrje evropianëve të qëndrojnë të qetë përballë një fluksi të vazhdueshëm deklaratash dhe njoftimesh të reja nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
E Stubb thuhet se përshëndeti shfaqjen e Gjermanisë si një forcë kryesore politike dhe ushtarake në Evropë që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia në vitin 2022.
"Kjo është në interes të të gjithë Evropës. Një Gjermani më e fortë do të thotë një Evropë më e fortë".
Ajo që Gjermania po bën tani për mbrojtjen e saj nuk është vetëm në interes të Gjermanisë, por në interes të sigurisë evropiane në tërësi, shtoi ai. /Telegrafi/