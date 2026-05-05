NATO “ende në terr” mbi planet e SHBA-së për të tërhequr 5,000 trupa nga Gjermania
NATO ende po vlerëson implikimet më të gjera të vendimit të SHBA-së për të shkurtuar për të paktën 5000, numrin e trupave amerikane nga territori i NATO-s, ka thënë zëdhënësi i lartë ushtarak, Kolonel Martin O'Donnell, për emisionin Europe Today.
Aleanca me 32 anëtarë aktualisht strehon rreth 80,000 forca amerikane në të gjithë Evropën, dhe Kolonel O'Donnell tha se gjithçka është "si zakonisht" derisa të dalin më shumë detaje rreth operacioneve që do të trajtohen.
"Të gjitha këto gjëra janë ende duke u shqyrtuar", ka thënë Kolonel O'Donnell për Euronews, përcjell Telegrafi.
Pentagoni ka njoftuar papritur se tërheqja e trupave do të ndodhë brenda gjashtë deri në nëntë muajve të ardhshëm dhe do të përfshijë 36,500 forcat amerikane të stacionuara në Gjermani.
Ditë më vonë, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, theksoi se do ta zvogëlonte praninë "shumë më tej" në të ardhmen, por nuk janë dhënë detaje të mëtejshme.
Vendimi i Uashingtonit u mor mes një përplasjeje publike me kancelarin gjerman Friedrich Merz javën e kaluar kur Merz kritikoi luftën e SHBA-së në Iran si të konceptuar keq.
Trump thotë se SHBA-të do ta zvogëlojnë praninë në Gjermani 'shumë më tej' sesa tërheqja fillestare prej 5,000 trupash
Trump reagoi ashpër ndaj komenteve të bëra nga Merz, i cili tha gjithashtu se negociatorët e Shtëpisë së Bardhë po “poshtëroheshin” nga Irani.
“Ne po punojmë me SHBA-në për të kuptuar detajet e vendimit të tyre mbi pozicionin e forcës në Gjermani. Ky rregullim nënvizon nevojën që Evropa të vazhdojë të investojë më shumë në mbrojtje dhe të marrë një pjesë më të madhe të përgjegjësisë për sigurinë tonë të përbashkët”, tha zëdhënësja e NATO-s, Alison Harte, të shtunën.
Disa ditë pas njoftimit të SHBA-së, Pentagoni ende nuk e ka ndarë strategjinë e tij me aleatët evropianë, duke krijuar sfida për evropianët të cilët duhet të planifikojnë se si të kompensojnë humbjen e mundshme të forcave amerikane.
Por NATO po e minimizon ndikimin që njoftimi do të ketë në pozicionin e forcës së Evropës, pavarësisht luftës së Rusisë në Ukrainë dhe agresionit të vazhdueshëm përmes aktiviteteve të luftës hibride të Kremlinit në të gjithë territorin e NATO-s.
Koloneli O’Donnell vuri në dukje se SHBA-të kishin treguar më parë se një veprim i tillë ishte përfundimisht i pashmangshëm.
Si rezultat, Evropa ka forcuar mbrojtjen e saj në pritje, duke synuar të kufizojë ndikimin e humbjes së më shumë se 5,000 trupave amerikane.
“Shtetet e Bashkuara kanë thënë, shikoni, kjo nuk po ndodh brenda natës. Kjo do të ndodhë gjatë një periudhe gjashtë deri në dymbëdhjetë mujore”, vuri në pah koloneli O'Donnell.
Megjithatë, ai pranoi se tensionet e fundit brenda aleancës - veçanërisht mosmarrëveshja për Grenlandën - po dëmtonin moralin.
“Po, nuk mund t'i shpëtosh lajmit, por mendoj se ajo që të gjitha vendet brenda NATO-s, të gjitha 32 vendet duhet të kuptojnë është se anëtarët ushtarakë që unë përfaqësoj brenda aleancës, ne jemi të përqendruar në misionin tonë, i cili është pengimi dhe mbrojtja”, tha Koloneli O'Donnell.
“Nga një perspektivë e NATO-s, për sa i përket planeve tona të pengimit dhe mbrojtjes, kjo nuk ndryshon asgjë”, përfundoi ai. /Telegrafi/