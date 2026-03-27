Trump thyen traditën 165-vjeçare të monedhave amerikane
Donald Trump ka thyer një traditë shekullore të SHBA-së duke nënshkruar një urdhër që do të bëjë që firma e tij të vendoset në të gjitha kartëmonedhat amerikane.
Ky është një ndryshim historik në mënyrën se si janë dizajnuar dhe firmosur banknotat në vendin më të fuqishëm ekonomik të botës.
Që nga viti 1861, kartëmonedhat amerikane kanë mbajtur dy firma: ajo e Thesarit të SHBA-së dhe ajo e Sekretarit të Thesarit, shkruan bbc.
Këto nënshkrime kanë qenë një pjesë standarde e monedhave amerikane për më shumë se njëqind e gjashtëdhjetë vjet, duke simbolizuar besueshmërinë dhe autoritetin e monedhës. Por me këtë urdhër të ri, njëra nga këto firma – ajo e Thesarit – do të hiqet dhe do të zëvendësohet nga autografi personal i Trumpit.
Kjo do të shënojë herën e parë pas 165 vitesh që firma e Thesarit nuk do të jetë më pjesë e kartëmonedhave amerikane. Ndryshimi është mjaft i jashtëzakonshëm dhe ka shkaktuar shumë reagime, pasi prek një traditë që konsiderohet si pjesë e identitetit të monedhës së SHBA-së.
Sipas planit, kartëmonedhat e para të përditësuara me vlerë 100 dollarë do të fillojnë të printohen në qershor të këtij viti. Pas tyre, do të pasojnë edhe denominime të tjera, ndërsa kartëmonedhat ekzistuese do të mbeten në qarkullim dhe nuk do të tërhiqen menjëherë.
Ky ndryshim historik është gjithashtu një hap simbolik, duke treguar ndikimin personal të Trump dhe mënyrën se si vendimet e tij mund të lënë gjurmë të dukshme në elemente që konsiderohen si pjesë e pandryshueshme e jetës amerikane. /Telegrafi/