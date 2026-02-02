Trump thotë se SHBA-të do të ulin tarifat ndaj Indisë pasi Modi pranon të ndalojë importet e naftës ruse
Donald Trump thotë se SHBA-të do të ulin tarifat e tyre ndaj Indisë në 18% pasi kryeministri Narendra Modi pranoi të ndalojë blerjet e naftës ruse.
Presidenti amerikan tha se foli me Modin këtë mëngjes dhe kishte diskutuar "shumë gjëra", duke përfshirë tregtinë dhe përfundimin e luftës në Ukrainë.
Trump tha në postimin e tij se Modi kishte rënë dakord të ndalonte blerjen e naftës ruse dhe në vend të kësaj do të "blinte shumë më tepër" nga SHBA-të "dhe, potencialisht, nga Venezuela".
"Kjo do të ndihmojë në përfundimin e luftës në Ukrainë", thotë Trump, "e cila po zhvillohet tani, me mijëra njerëz që vdesin çdo javë".
Trump pretendoi se India është zotuar gjithashtu të blejë më shumë se 500 miliardë dollarë energji, teknologji, bujqësi dhe produkte të tjera amerikane. /Telegrafi/