Trump thotë se lufta Rusi-Ukrainë mund të përfundojë së shpejti
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se lufta Rusi-Ukrainë mund të zgjidhet në të ardhmen e afërt.
Ai i bëri këto komente të enjten gjatë një fjalimi në Mëngjesin Kombëtar të Lutjeve, sipas një korrespondent të Ukrinform, përcjell Telegrafi.
"Po punoj shumë për t'i dhënë fund asaj lufte [në Sudan]. Jemi shumë afër përfundimit të saj. Kjo do të jetë e nënta nëse nuk e arrijmë së pari [luftën] Rusi-Ukrainë, por po punojmë shumë për t'i dhënë fund të gjithë asaj lufte. Jemi shumë afër përfundimit të saj", tha Trump duke folur për konfliktin në Sudan.
Trump gjithashtu theksoi rëndësinë e arritjes së paqes përmes forcës.
"Të bekuar janë paqebërësit. […] Por unë mendoj se mund të kesh paqe vetëm përmes forcës. Nëse nuk ke forcë, paqja është shumë e vështirë. Dhe ne kemi forcë", tha ai.
Trump renditi luftërat që ai beson se ka ndihmuar t'i japë fund.
"Brenda një viti, kam përfunduar tetë luftëra të ashpra, si në Kamboxhia dhe Tajlandë, në Kosovë dhe Serbi, në Pakistan dhe Indi, në Izrael dhe Iran, në Armeni dhe Azerbajxhan", tha ai.
Sipas Trump, udhëheqësi rus Vladimir Putin u habit se si arriti të zgjidhte konfliktin midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, diçka për të cilën udhëheqësi i Kremlinit dyshohet se kishte punuar për dhjetë vjet.
"E bëra. Dy udhëheqës vërtet të mirë. E vetmja gjë që dinin ishte të luftonin me njëri-tjetrin. Ata luftonin me njëri-tjetrin për shumë vite. Kjo është e gjitha që dinin. Dhe e zgjidhëm shumë shpejt", shtoi Trump.
Ai tha gjithashtu se një marrëveshje historike paqeje midis Republikës Demokratike të Kongos dhe Ruandës ishte nënshkruar në Uashington disa muaj më parë, e cila "siguron rrugën e parë drejt paqes për t'i dhënë fund një konflikti 30-vjeçar jashtëzakonisht të dhunshëm". /Telegrafi/