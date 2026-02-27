Trump për Iranin: Nuk dua ta përdor forcën ushtarake, por ndonjëherë duhet
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, do të bëjë një udhëtim të shkurtër në Izrael në fillim të javës së ardhshme, ndërsa tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit mbeten shumë të larta pas raundit të tyre të fundit të bisedimeve bërthamore në Gjenevë të enjten.
Kjo vjen gjithashtu ndërsa SHBA-të vazhdojnë të rrisin praninë ushtarake në rajon.
Të enjten, aeroplanmbajtësja më e madhe në botë, USS Gerald R. Ford, u largua nga baza e Gjirit të Soudës në Kretë ndërsa filluan bisedimet në Gjenevë.
Nuk ishte e qartë se ku po shkonte, por mediat izraelite thonë se superaeroplanmbajtësja do të mbërrijë në brigjet izraelite të premten.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e ka paralajmëruar vazhdimisht Teheranin që të finalizojë një marrëveshje bërthamore me Uashingtonin "para se të jetë tepër vonë".
Duke komentuar bisedimet e Gjenevës, Trump tha se "nuk ishte i kënaqur" me qëndrimin e Iranit në bisedime, duke shtuar se ende nuk kishte vendosur nëse do të sulmonte.
“Nuk jam i kënaqur me faktin që ata nuk janë të gatshëm të na japin atë që kemi. Kështu që nuk jam i kënaqur”, tha Trump.
Megjithatë, njoftimi për vizitën e Rubios mund të tregojë një afat kohor më të gjatë për çdo sulm të mundshëm.
Departamenti i Shtetit tha se vizita e diplomatit të lartë amerikan të hënën dhe të martën synon të diskutojë prioritetet rajonale, duke përfshirë Iranin, Libanin dhe planin e paqes të Trumpit për Gazën.
Njoftimi për vizitën e Rubios erdhi vetëm disa orë pasi Ambasada e SHBA-së në Jerusalem zbatoi statusin e "largimit të autorizuar" për personelin jo-thelbësor dhe anëtarët e familjes, që do të thotë se stafi i kualifikuar mund të largohet nga vendi vullnetarisht me shpenzimet e qeverisë.
Këshilla i shton SHBA-të një numri vendesh që gjithashtu u kanë kërkuar qytetarëve të tyre të evakuohen nga Izraeli.
Gjermania, Franca, Australia, Kanadaja dhe Mbretëria e Bashkuar gjithashtu u kanë kërkuar qytetarëve të shmangin udhëtimet jo thelbësore, duke pasur parasysh tensionet e larta.
Një numër vendesh, përfshirë Kinën dhe Kazakistanin, u kanë bërë thirrje qytetarëve të evakuohen dhe të shmangin udhëtimet në Iran.
Trump ka përsëritur se administrata e tij nuk po kërkon zgjidhje ushtarake për krizën dhe shpreson se mund të arrihet një marrëveshje, por ka dyfishuar përdorimin e forcës goditëse nëse është e nevojshme.
“Nuk dua të përdor forcën ushtarake, por ndonjëherë na duhet”, tha presidenti amerikan. /Telegrafi/